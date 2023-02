Ba Lan và 3 nước Baltic hợp tác bảo vệ sườn phía Đông của NATO

Ngoại trưởng các nước Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia ngày 31/1 đã ký một tuyên bố chung, nhằm tăng cường hợp tác về an ninh trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga - Ukraine vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng các nước đã gặp nhau tại Thủ đô Riga của Latvia, để thảo luận về các chủ đề như hành động chung ở EU và NATO, tiếp tục ủng hộ Ukraine và các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Trong tuyên bố chung, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan cũng chia sẻ tầm nhìn về các hành động cần thiết để ngăn chặn và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Đặc biệt là tầm quan trọng trong việc tiếp tục hỗ trợ chính trị, quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine, tăng cường hợp tác về an ninh giữa các thành viên trong NATO với nền tảng mối quan hệ chặt chẽ xuyên Đại Tây Dương. Các bộ trưởng cũng tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh năng lượng trong khu vực.

Ba Lan và 3 nước Baltic tiếp tục ủng hộ Ukraine và các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Ảnh minh họa: KT

Phát biểu sau cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, tất cả đại diện của 4 quốc gia đều có chung tiếng nói, trong việc tăng cường củng cố sườn phía Đông của NATO và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với Nga của Liên minh châu Âu.

Trước đó, cuối năm 2022, các nước này cũng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh với công dân Nga. Đồng thời, lãnh đạo các quốc gia này đã nhất trí về cách tiếp cận chung trong các vấn đề hiện tại, cũng như bày tỏ ý chí chính trị trong việc áp đặt biện pháp mạnh tay đối với Nga./.