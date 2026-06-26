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Ba người thiệt mạng tại miền Nam Lebanon, Israel khẳng định không rút quân

Thứ Sáu, 07:19, 26/06/2026
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VOV.VN - Truyền thông nhà nước Lebanon hôm qua (25/6) đưa tin, 3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở miền Nam nước này. Trong khi đó Israel tiếp tục khẳng định không rút quân khỏi Lebanon.

Theo truyền thông nhà nước Lebanon, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào một chiếc xe ở miền Nam Lebanon, đã khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Quân đội Israel tuyên bố đã nhằm mục tiêu vào các phần tử Hezbolah. Trong khi Hezbolah cáo buộc Israel giết chết 3 dân thường, vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn.

ba nguoi thiet mang tai mien nam lebanon, israel khang dinh khong rut quan hinh anh 1
Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Đây là vụ việc gây chết người thứ ba kể từ hôm 23/6, nâng tổng số người thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel tại Lebanon trong tuần này lên ít nhất 7 người.

Cũng trong hôm qua, người phát ngôn chính phủ Israel, ông David Mencer cho biết, Israel sẽ chỉ rút quân sau khi Hezbolah bị giải giáp và phi quân sự hóa miền Nam Lebanon.

Trước đó, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Esmaeil Qaani cảnh báo, Israel phải tự rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Lebanon hoặc sẽ bị buộc phải tháo chạy trong thất bại.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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