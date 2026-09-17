Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân “tuyệt đối”

Tuyên bố về hạt nhân của bà Kim Yo Jong, người đứng đầu một ủy ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc Hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang diễn ra tại Vienna (Áo).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân khánh thành hồi tháng 6. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo Jong đã bác bỏ những lời kêu gọi phi hạt nhân từ quốc tế và coi đó chỉ là “những tiếng ồn ào” quen thuộc.

Bà khẳng định: “Vị thế của CHDCND Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là tuyệt đối và không thể đảo ngược”. Sự tồn tại mạnh mẽ của sức mạnh hạt nhân nước này “đóng góp quan trọng vào việc ngăn chặn các hành động ngang ngược của các thế lực quốc tế, cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh”.

Bà gọi yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên là những “âm thanh quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không mới lạ”, cho rằng “Nếu họ tin rằng điều đó thực sự có thể xảy ra, thì chẳng khác nào những kẻ ngốc”.

Bà nhấn mạnh, dù IAEA và phương Tây có “lớn tiếng” kêu gọi phi hạt nhân hóa tại các cuộc họp định kỳ, thì họ cũng không thể tác động đến quyết tâm và năng lực thực tiễn của Triều Tiên trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia.

Bà tuyên bố, bất chấp những lời phủ nhận, thực tế về việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân đã được “xác lập vĩnh viễn cả về mặt vật lý lẫn pháp lý và sẽ không bao giờ thay đổi”.

Được biết, Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào hiến pháp năm 2023. Trong chuyến thị sát cơ sở hạt nhân mới hồi tháng 6, ông Kim Jong Un từng tuyên bố, Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực hạt nhân quân sự với tốc độ “theo cấp số nhân”. Quốc gia này được cho là đang vận hành các cơ sở làm giàu uranium tại ba địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong.

Triều Tiên tăng sức mạnh hải quân, củng cố năng lực hạt nhân VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết tàu khu trục mới nhất của nước này sẽ trở thành một phần trong hệ thống đáp trả hạt nhân, có khả năng thực hiện "các đòn đáp trả mang tính hủy diệt". Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên không cho biết tàu này có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không.