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Triều Tiên tập trận vô hiệu hóa các hệ thống phòng không?

Thứ Hai, 16:28, 14/09/2026
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VOV.VN - Cuộc tập trận tấn công bằng pháo binh và tên lửa diễn ra ngày 12/9 của Triều Tiên tiếp tục được nghiên cứu, với nhiều nhận định mới được đưa ra từ phía các chuyên gia Hàn Quốc.

Tiếp theo cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan an ninh quốc gia ngay sau vụ thử vũ khí của Triều Tiên vào hôm 12/9 vừa qua, các cơ quan liên quan của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục thu thập và phân tích các thông tin, dấu hiệu, dữ liệu về vũ khí và mọi động thái từ phía Triều Tiên.

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Pháo phản lực phóng loạt của Triều Tiên. Ảnh: KCNA-JIJI

Theo các phân tích và thông tin mới nhất, cuộc tập trận lần này là của lực lượng pháo binh và tên lửa Triều Tiên, huy động hàng loạt khí tài hiện đại như tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng lớn, các loại máy bay không người lái (UAV) tấn công và tên lửa hành trình chiến thuật…

Các chuyên gia Hàn Quốc cũng nhận định các tên lửa của Triều Tiên được phóng lần này rất có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11. Bên cạnh đó, pháo phản lực phóng loạt có khả năng là hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn cỡ 600mm, với các loại tên lửa khác nhau được phát hỏa theo trình tự định trước. Đây đều là các vũ khí có độ chính xác rất cao và nếu theo thông tin từ phía Triều Tiên, các hệ thống vũ khí tham gia tập trận đều đánh trúng mục tiêu với độ chính xác hầu như tuyệt đối.

Đặc biệt, theo các chuyên gia Hàn Quốc, nếu nhìn từ các binh chủng, chủng loại khí tài tham gia tập trận và các khoa mục của tập trận, nhất là việc đồng loạt sử dụng các loại vũ khí khác nhau để tấn công, có thể nhận định mục đích của hoạt động này là nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng không.

Theo đó, để đối phó với mọi tình huống và giảm thiểu các nguy cơ có thể xảy ra, cần có những điều chỉnh hoặc bổ sung hệ thống phòng thủ hiện có và điều này đòi hỏi không ít thời gian, công sức, cũng như chi phí.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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