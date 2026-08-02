Ấn Độ khánh thành sân bay mới kết nối với Đông Nam Á

Ngày 1/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã dự lễ khánh thành Sân bay quốc tế Alluri Sitarama Raju tại bang Andhra Pradesh. Đây là sân bay quốc tế mới đầu tiên được xây dựng tại bang này trong nhiều thập kỷ và được kỳ vọng sẽ đưa khu vực phía Đông và miền Nam Ấn Độ trở thành cửa ngõ hàng không mới kết nối với khu vực Đông Nam Á.

Sân bay Alluri Sitarama Raju. (Ảnh: ANI)

Sân bay được xây dựng tại Bhogapuram, cách thành phố cảng Visakhapatnam (thường gọi là Vizag) khoảng 40 km, với tổng vốn đầu tư hơn 56 tỷ rupee (tương đương khoảng 640 triệu USD). Sân bay có đường băng dài 3.800 m, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng phục vụ các chuyến bay quốc tế đường dài. Giai đoạn đầu, sân bay có công suất phục vụ 6 triệu lượt hành khách mỗi năm và được quy hoạch mở rộng lên hơn 40 triệu lượt trong tương lai. Các chuyến bay thương mại dự kiến sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 17/8 tới, thay thế dần sân bay hiện hữu của Vizag vốn dùng chung với căn cứ hải quân và đã quá tải.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Narendra Modi cho biết việc đưa sân bay mới vào hoạt động sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, logistics và thu hút đầu tư của bang Andhra Pradesh cũng như toàn bộ khu vực bờ Đông Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ đến dự lễ khánh thành sân bay. (Ảnh: ANI)

Theo tờ Nikkei Asia, vị trí địa lý của thành phố Vizag mang lại lợi thế lớn để trở thành trung tâm trung chuyển mới giữa Ấn Độ và Đông Nam Á. Từ đây, thời gian bay tới nhiều thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Kuala Lumpur hay Singapore chỉ khoảng 3-4 giờ, ngắn hơn đáng kể so với các hành trình quá cảnh qua New Delhi hoặc Mumbai. Chính quyền bang Andhra Pradesh vì vậy đang tích cực xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp tới các nước ASEAN nhằm thu hút khách du lịch và tăng cường giao thương.

Việc phát triển sân bay mới cũng phản ánh xu hướng các bang miền Nam Ấn Độ đẩy mạnh chiến lược hướng Đông, tận dụng sự tăng trưởng nhanh của thị trường Đông Nam Á. Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi, các địa phương kỳ vọng ASEAN sẽ trở thành một trong những thị trường khách trọng điểm nhờ lợi thế khoảng cách gần, thời gian bay ngắn và quan hệ kinh tế, du lịch ngày càng gắn kết.