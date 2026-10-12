Bangladesh khởi động thành công phản ứng phân hạch tại nhà máy điện hạt nhân

Theo giới chức Bangladesh, phản ứng phân hạch được khởi động chiều 11/10, sau khi Cơ quan Quản lý Năng lượng Nguyên tử Bangladesh (BAERA) cấp giấy phép vận hành thử nghiệm giai đoạn B-2. Quá trình khởi động diễn ra thành công, với các thông số kỹ thuật của lò phản ứng đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Nhà máy điện hạt nhân Roopur của Bangladesh. Ảnh: The Daily Star

Thứ trưởng phụ trách Bộ Khoa học và Công nghệ Bangladesh, ông Md Anwar Hossain xác nhận đây là lần đầu tiên tổ máy đạt trạng thái tới hạn, tức phản ứng phân hạch dây chuyền có thể tự duy trì một cách ổn định ở mức công suất nhiệt thấp. Các kỹ sư hiện tiếp tục theo dõi hệ thống điều khiển, kiểm tra thông số vận hành và đánh giá mức độ an toàn của lò phản ứng.

Theo kế hoạch, giai đoạn khởi động và kiểm tra kỹ thuật ban đầu sẽ kéo dài khoảng 30-40 ngày. Sau đó, công suất lò phản ứng sẽ được nâng dần trên cơ sở kết quả thử nghiệm. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn, tổ máy dự kiến bắt đầu cung cấp thử nghiệm khoảng 300 MW điện lên lưới điện quốc gia vào cuối tháng 12/2026.

Nhà máy điện hạt nhân Rooppur được xây dựng tại tỉnh Pabna, miền Tây Bangladesh, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Nga. Dự án gồm hai tổ máy sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200, có tổng công suất thiết kế 2.400 MW, do Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Nga Rosatom tham gia triển khai.

Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Bangladesh, được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của nền kinh tế. Khi cả hai tổ máy đi vào vận hành đầy đủ, Rooppur dự kiến cung cấp khoảng 10% nhu cầu điện quốc gia, qua đó đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng trong dài hạn.