Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết Chính phủ nước này đang theo đuổi kế hoạch xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân lớn tại Mỹ trong khuôn khổ dự án đầu tư trị giá 200 tỷ USD. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để xuất khẩu trực tiếp 2 trong số 8 lò phản ứng do Hàn Quốc thiết kế, đồng thời cung cấp thiết bị do Hàn Quốc sản xuất cho 6 lò phản ứng còn lại của Westinghouse - một doanh nghiệp năng lượng của Mỹ.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt đầu tư vào Mỹ ngày 12/3 (ảnh Yonhap News)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Kinh tế Hàn Quốc vừa tổ chức một cuộc họp kín với các nghị sĩ đảng cầm quyền thuộc Ủy ban Công nghiệp Quốc hội để báo cáo về tiến độ đầu tư vào Mỹ. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố thỏa thuận đầu tư Hàn - Mỹ, bao gồm cả hợp đồng cho dự án nhà máy nhiệt điện Texas, vào khoảng ngày 18/9 tới. Hai chính phủ hiện đang đàm phán để đưa các điều khoản về việc xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân và phát triển khí đốt tự nhiên ở Alaska vào thỏa thuận này.

Một số quan chức đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc cho biết ban đầu phía Mỹ yêu cầu xây dựng 10 nhà máy điện hạt nhân, nhưng hiện nay các cuộc đàm phán đang nghiêng về phương án giảm xuống còn 8 nhà máy. Các địa điểm khả thi cho những nhà máy này bao gồm Amarillo, Fairfield và Florida.

Bên cạnh đó, dự án phát triển khí đốt tự nhiên ở Alaska tập trung vào việc xây dựng đường ống dẫn khí dài 1.300 km từ mỏ khí đốt ở cực Bắc đến điểm cực Nam của Alaska để vận chuyển khí đốt tự nhiên. Mặc dù Chính phủ Mỹ đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, phạm vi tham gia của Hàn Quốc và các biện pháp bảo đảm tính khả thi của dự án vẫn chưa chắc chắn, cần có thêm các cuộc thảo luận để đi đến quyết định cuối cùng.