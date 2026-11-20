Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), sáng 20/11, tâm bão Akvan nằm trên vùng biển phía Tây vịnh Bengal, cách các bang Andhra Pradesh và bang Odisha khoảng 70-110 km. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 23 km/giờ, sức gió duy trì từ 70-80 km/giờ, giật tới 90 km/giờ. Dự báo, bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển phía Nam bang Odisha trong sáng 20/11.

Biển động khi bão sắp đổ bộ các bang ven biển Ấn Độ. Nguồn: ANI

Trước nguy cơ bão đổ bộ, chính quyền Odisha đã triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn. Theo số liệu được công bố tối 19/11, gần 300.000 người dân đã được đưa đến nơi an toàn. Bang này cũng thiết lập hơn 2.500 trại cứu trợ và chuẩn bị trên 9.300 nhà trú bão. Hàng trăm đội cứu hộ, trong đó có lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia và lực lượng cứu hộ của bang, được bố trí tại các địa bàn có nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó.

Cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo bão có thể gây mưa lớn đến rất lớn tại Odisha và Andhra Pradesh, đồng thời ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc các bang Tây Bengal, Jharkhand và Chhattisgarh. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, lũ quét và nước biển dâng cũng được đặc biệt lưu ý. Người dân ven biển, nhất là ngư dân, được khuyến cáo không ra khơi và tuân thủ hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương.

Ảnh hưởng mưa lớn trước cơn bão. Ảnh: ANI

Bão Akvan cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và du lịch. Nhiều chuyến tàu đi qua khu vực bị hủy hoặc điều chỉnh lịch trình. Một số điểm du lịch, khu bảo tồn và địa điểm tham quan tại Odisha tạm thời đóng cửa để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Chính quyền Odisha đồng thời tăng cường các phương án duy trì thông tin liên lạc, cung cấp điện và triển khai lực lượng cứu hộ tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa bão.

Mặc dù cường độ bão được dự báo sẽ giảm sau khi đổ bộ, cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn và ngập lụt vẫn có thể tiếp tục gây nguy hiểm trong những ngày tới. Được biết, bão Akvan là cơn bão thứ ba được ghi nhận trong chuỗi các cơn bão ảnh hưởng đến Ấn Độ trong khoảng một tháng qua.