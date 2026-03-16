中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Báo chí quốc tế đưa tin đậm nét về cuộc bầu cử tại Việt Nam

Thứ Hai, 05:48, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15/3, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn mới.

Theo bài viết của hãng thông tấn quốc gia Malaysia - BERNAMA, cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Việt Nam đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống chính sách phục vụ các mục tiêu chiến lược phát triển dài hạn. Bài báo cho rằng cuộc tổng tuyển cử không chỉ là dịp để cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, mà còn là bước triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn với công tác cán bộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Báo BERNAMA của Malaysia đưa tin về cuộc bầu cử tại Việt Nam

BERNAMA cũng nhấn mạnh bối cảnh công cuộc Đổi mới sau gần 40 năm đã mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết đồng thời đề cập chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đang được Việt Nam triển khai.

Trong khi đó, báo The Star cũng của Malaysia đăng các bài cập nhật diễn biến, đồng thời phân tích về ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo tờ báo, đây là sự kiện chính trị quan trọng thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, khi cử tri lựa chọn những đại diện tham gia cơ quan quyền lực nhà nước. Báo chí Malaysia đặc biệt chú ý đến sự ổn định chính trị và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, cho rằng Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành luật và định hình các chính sách phát triển của đất nước.

Báo The Star đăng bài theo sát diễn biến cuộc bầu cử của Việt Nam

Tại Trung Quốc, hãng thông tấn Tân Hoa xã nhấn mạnh quy mô và tính tổ chức của cuộc bầu cử, cho biết gần 79 triệu cử tri Việt Nam tham gia bỏ phiếu để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lựa chọn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.

Tương tự, báo Nikkei Asia của Nhật Bản cũng đánh giá cuộc bầu cử là dịp để người dân tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói và lợi ích của mình. Với khoảng 500 đại biểu được bầu từ 864 ứng cử viên, Quốc hội khóa mới tiếp tục thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát hoạt động của Chính phủ và quyết định những chính sách lớn, góp phần thúc đẩy việc thực hiện hai mục tiêu phát triển trăm năm của Việt Nam. Theo bài báo, sự tham gia tích cực của cử tri sẽ giúp tăng cường tính đại diện, củng cố sự đồng thuận xã hội và hỗ trợ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nâng cao tăng trưởng và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bên cạnh truyền thông khu vực, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế khác như Sputnik của Nga, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc – CCTV, cùng một số hãng tin phương Tây cũng đã đưa tin về Ngày hội bầu cử của Việt Nam. Các bài viết đều nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời truyền tải thông điệp về “Ngày hội toàn dân”, cho rằng cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm đổi mới, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai.

Quốc Khánh/VOV1
Tổng hợp
Tag: Việt Nam bầu cử bầu cử quốc hội bầu cử hội đồng nhân dân truyền thông quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổ giúp việc – lực lượng thầm lặng của ngày bầu cử
VOV.VN - Tại TP.HCM, phía sau những lá phiếu bầu cử là sự thầm lặng của tổ giúp việc, đó là lực lượng tổ dân phố, đoàn thanh niên và các tình nguyện viên tại cơ sở. Họ là những người trực tiếp vận động, hướng dẫn cử tri và xử lý nhiều tình huống phát sinh để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.

Gia Lai ghi nhận 99,76% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử
VOV.VN - Tính đến 19h tối nay (15/3), tỉnh Gia Lai đã có 99,76% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hơn 99% cử tri tại Cao Bằng và Lạng Sơn đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử
VOV.VN - Ngày 15/3/2026, cùng với nhân dân cả nước, cử tri 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn hân hoan đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ