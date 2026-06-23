Báo động bạo lực game sau vụ xả súng tại trường học ở Philippines

Văn phòng Cảnh sát Khu vực Đông Visayas cho biết, vụ xả súng bên trong một trường trung học ở thành phố Tacloban đã được các thủ phạm lên kế hoạch từ nhiều tuần trước. Hai thủ phạm, nam sinh lớp 9, 14 và 15 tuổi, đã nổ súng bên trong khuôn viên trường Trung học Quốc gia San Jose, khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Trường Trung học quốc gia San Jose- nơi xảy ra vụ xả súng. Nguồn ảnh: Inquirer

Trung tâm Điều tra và Phối hợp Tội phạm mạng (CICC) Philipines hôm nay đã tạm thời cấm ứng dụng trò chơi GoreBox sau khi kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy một trong những học sinh lớp 9 bị cáo buộc là người thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến này, vốn có tính năng mô phỏng vũ khí và bạo lực. Trước đó, Giám đốc Văn phòng Cảnh sát Khu vực 8, Thiếu tướng Jason Capoy, đã xác nhận việc học sinh này thường xuyên sử dụng ứng dụng. Hiện Trung tâm tạm thời chặn Gorebox như một biện pháp phòng ngừa trong khi chờ kết quả điều tra.

Theo Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), các khẩu súng được sử dụng trong vụ xả súng được cho là thuộc sở hữu của một nữ cảnh sát, là dì của một trong những nghi phạm và một công ty an ninh.

Ngoài lệnh cấm tạm thời này, Trung tâm cũng đang tăng cường nỗ lực giám sát để xác định các không gian trực tuyến có thể gây rủi ro cho người dùng trẻ tuổi,đảm bảo rằng các biện pháp can thiệp thích hợp được thực hiện ngay lập tức.

Trước mối lo ngại ngày càng tăng về bạo lực thanh thiếu niên, các nhà lập pháp Philippines đã tái kêu gọi nghiên cứu các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho trẻ vị thành niên, bao gồm các đề xuất hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 15 tuổi và tăng cường các chương trình an toàn trường học, sức khỏe tâm thần trên toàn quốc.