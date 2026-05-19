Mỹ: Xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở California, 5 người thiệt mạng

Thứ Ba, 06:02, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng cộng 5 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra trưa 18/5 (theo giờ Washington) tại một trung tâm Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California. Nghi phạm được cho là hai thanh niên 17 và 19 tuổi, cả hai đều đã thiệt mạng.

Cảnh sát thành phố San Diego cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng gần trưa theo giờ địa phương tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, một trong những cơ sở Hồi giáo lớn nhất khu vực, đồng thời có trường học dành cho trẻ em. Theo truyền thông Mỹ, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên an ninh của trung tâm Hồi giáo. Hai nghi phạm được cho là cũng đã chết sau vụ tấn công, trong khi nhiều người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ súng ở Trung tâm Hồi giáo tại San Diego, bang California, Mỹ, ngày 18/5/2026. Ảnh cắt từ video: Reuters

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng chục xe cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm cùng các tay súng bắn tỉa được triển khai quanh khu vực. Nhiều trẻ em và người dân đã được lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết mối đe dọa đã được kiểm soát, song hiện chưa công bố đầy đủ danh tính các nạn nhân cũng như động cơ vụ tấn công.

Thị trưởng San Diego Todd Gloria cho biết, đang theo dõi sát tình hình và cảm ơn các lực lượng phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ người dân. Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng xác nhận đã được báo cáo về vụ việc.

Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo tại San Diego lên án vụ xả súng, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ các cơ sở tôn giáo trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng thiểu số tại Mỹ.

Hiện danh tính của nghi phạm nổ súng vẫn chưa được công bố. Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang phối hợp với cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra vụ việc.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ xả súng California San Diego
Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong
VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Hai vụ xả súng tại trường học xảy ra liên tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Một vụ xả súng đã xảy ra hôm qua (15/4) tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

VOV.VN - Một vụ xả súng đã xảy ra hôm qua (15/4) tại một trường học ở tỉnh Kahramanmaras ở phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó một ngày, một vụ việc tương tự xảy ra tại tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam nước này.

Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết

VOV.VN - Hơn 70 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một mỏ vàng ở Nam Sudan cuối tuần trước.

VOV.VN - Hơn 70 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một mỏ vàng ở Nam Sudan cuối tuần trước.

Xả súng tại trường học ở Thái Lan, hiệu trưởng thiệt mạng

VOV.VN - Một nữ hiệu trưởng đã tử vong vào rạng sáng 12/2 sau khi bị một đối tượng nổ súng tại trường học nơi bà công tác ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Thông tin được chính quyền địa phương xác nhận trên mạng xã hội.

VOV.VN - Một nữ hiệu trưởng đã tử vong vào rạng sáng 12/2 sau khi bị một đối tượng nổ súng tại trường học nơi bà công tác ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Thông tin được chính quyền địa phương xác nhận trên mạng xã hội.

Thảm kịch xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Canada

VOV.VN - Vụ xả súng ngày 10/2 tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia  khiến 10 người thiệt mạng được đánh giá là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Canada.

VOV.VN - Vụ xả súng ngày 10/2 tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia  khiến 10 người thiệt mạng được đánh giá là một trong những vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của Canada.

