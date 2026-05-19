Mỹ: Xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở California, 5 người thiệt mạng

Cảnh sát thành phố San Diego cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng gần trưa theo giờ địa phương tại Trung tâm Hồi giáo San Diego, một trong những cơ sở Hồi giáo lớn nhất khu vực, đồng thời có trường học dành cho trẻ em. Theo truyền thông Mỹ, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một nhân viên an ninh của trung tâm Hồi giáo. Hai nghi phạm được cho là cũng đã chết sau vụ tấn công, trong khi nhiều người khác bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ nổ súng ở Trung tâm Hồi giáo tại San Diego, bang California, Mỹ, ngày 18/5/2026. Ảnh cắt từ video: Reuters

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng chục xe cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm cùng các tay súng bắn tỉa được triển khai quanh khu vực. Nhiều trẻ em và người dân đã được lực lượng chức năng sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường.

Cảnh sát cho biết mối đe dọa đã được kiểm soát, song hiện chưa công bố đầy đủ danh tính các nạn nhân cũng như động cơ vụ tấn công.

Thị trưởng San Diego Todd Gloria cho biết, đang theo dõi sát tình hình và cảm ơn các lực lượng phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ người dân. Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cũng xác nhận đã được báo cáo về vụ việc.

Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo tại San Diego lên án vụ xả súng, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ các cơ sở tôn giáo trong bối cảnh lo ngại gia tăng về các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng thiểu số tại Mỹ.

Hiện danh tính của nghi phạm nổ súng vẫn chưa được công bố. Cục Điều tra Liên bang Mỹ hiện đang phối hợp với cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra vụ việc.