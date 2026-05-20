Người dân Hàn Quốc gánh nhiều khoản nợ khổng lồ

Thứ Tư, 16:04, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo phân tích của các chuyên gia, các khoản vay của người dân Hàn Quốc hiện nay chủ yếu là nhằm mục đích đầu tư chứng khoán để kiếm lời và mua sắm đất đai, bất động sản hoặc xây dựng nhà cửa.

Theo số liệu thống kê do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (Bank of Korea) vừa công bố hôm nay (20/5), tổng số nợ mà người dân nước này đang phải gánh trong giai đoạn quý I năm 2026 lên tới gần 2 triệu tỷ KRW, tương đương khoảng 1.379 tỷ USD, tăng 14.000 tỷ KRW so với quý IV năm 2025.

Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc, kể từ khi các con số liên quan được thống kê chính thức, đưa nước này vào nhóm các quốc gia có số nợ của người dân cao nhất thế giới.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Theo phân tích của các chuyên gia, các khoản vay của người dân Hàn Quốc hiện nay chủ yếu là nhằm mục đích đầu tư chứng khoán để kiếm lời và mua sắm đất đai, bất động sản hoặc xây dựng nhà cửa. Đáng chú ý là trong khi lượng cho vay của các ngân hàng giảm đáng kể, thì lượng cung cấp vốn từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng như quỹ tiết kiệm quy mô nhỏ và các quỹ tín dụng tư nhân lại tăng vọt.

Các chuyên gia cũng dự báo, nếu tình hình kinh tế Hàn Quốc không được cải thiện và quy mô của nền kinh tế không phát triển hơn, con số nợ nần khổng lồ này sẽ tiếp tục gia tăng, tỷ lệ thuận với những rủi ro trên thị trường chứng khoán – tiền tệ, cũng như sự tăng vọt của giá dịch vụ xây dựng và bất động sản.

Trong một diễn biến có liên quan, theo thống kê của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) – một hiệp hội toàn cầu của ngành tài chính, nợ công so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn quý IV năm 2025 của Chính phủ Hàn Quốc là 48,6%, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024 và cũng là mức cao chưa từng có từ trước đến nay.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
