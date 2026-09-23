English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão Dujuan gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản

Thứ Tư, 10:50, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bão Dujuan, cơn bão số 25 theo cách đánh số của Nhật Bản, đã đổ bộ vào nước này, gây mưa lớn kỷ lục, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo báo cáo sơ bộ của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dujuan đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. 

Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân mất tích.

bao dujuan gay thiet hai nghiem trong tai nhat ban hinh anh 1
Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, bão Dujuan cũng gây ngập úng tại nhiều khu vực dân cư và tuyến đường giao thông. Ảnh: NHK

Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, bão Dujuan cũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản tại những địa phương mà cơn bão đi qua. Đáng chú ý, tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki, đã có hơn 500 tòa nhà được xác nhận bị hư hại, trong đó nhiều tòa nhà bị hư hại hoàn toàn, nhiều khu vực dân cư và đường sá bị ngập úng. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda ở Tokyo, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách, các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực…

Theo trang web của Công ty Điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6h sáng 23/9 (theo giờ địa phương), mưa lớn cũng khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện.

bao dujuan gay thiet hai nghiem trong tai nhat ban hinh anh 2
Lở đất nghiêm trọng cũng được xác nhận xảy ra ở nhiều đơn vị hành chính tại tỉnh Chiba và Kanagawa. Ảnh: NHK

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Dujuan, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao tại Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận cũng phải hủy bỏ, như Triển lãm Trò chơi điện tử Tokyo - một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm vào ngày cuối 21/9, một đại nhạc hội ngoài trời và một trận thi đấu bóng chày tại tỉnh Chiba cũng bị hủy bỏ…

Chính quyền các địa phương của Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,6 triệu người dân nhằm đảm bảo an toàn. Hiện tại, dù tâm bão Dujuan đang dịch chuyển ra hướng Thái Bình Dương và suy yếu dần, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo ở mức cao đối với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do lượng nước tích tụ trong đất đá đã đạt ngưỡng bão hòa.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

2 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan
2 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan

VOV.VN - Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Dujuan đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ hôm qua (21/9) và gây nhiều thiệt hại, cả về người, cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng.

2 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan

2 người thiệt mạng, 4 người mất tích tại Nhật Bản do bão Dujuan

VOV.VN - Sau khi mạnh lên thành bão cuồng phong, cơn bão Dujuan đã bắt đầu tấn công Nhật Bản từ hôm qua (21/9) và gây nhiều thiệt hại, cả về người, cho cư dân các địa phương trong vùng ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc điện đàm chính thức về vấn đề Triều Tiên
Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc điện đàm chính thức về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 20/9, các quan chức ngoại giao Nhật - Mỹ - Hàn lại phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm chính thức bất thường.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc điện đàm chính thức về vấn đề Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc điện đàm chính thức về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Để đáp trả vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 20/9, các quan chức ngoại giao Nhật - Mỹ - Hàn lại phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm chính thức bất thường.

Bão Dujuan tăng cấp, bắt đầu tấn công Nhật Bản
Bão Dujuan tăng cấp, bắt đầu tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, bão nhiệt đới Dujuan đã mạnh lên thành bão cuồng phong và từ ngày 21/9, bão đã bắt đầu tiếp cận Nhật Bản.

Bão Dujuan tăng cấp, bắt đầu tấn công Nhật Bản

Bão Dujuan tăng cấp, bắt đầu tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, bão nhiệt đới Dujuan đã mạnh lên thành bão cuồng phong và từ ngày 21/9, bão đã bắt đầu tiếp cận Nhật Bản.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ