Bão Dujuan gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nhật Bản

Theo báo cáo sơ bộ của chính quyền các địa phương tại Nhật Bản, cơn bão Dujuan đã mang theo lượng mưa lớn kỷ lục và gió giật dữ dội ở khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Ít nhất 8 người được xác nhận đã thiệt mạng và 5 người khác bị mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa.

Đến nay, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa địa phương vẫn đang nỗ lực triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với những nạn nhân mất tích.

Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, bão Dujuan cũng gây ngập úng tại nhiều khu vực dân cư và tuyến đường giao thông. Ảnh: NHK

Không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, bão Dujuan cũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản tại những địa phương mà cơn bão đi qua. Đáng chú ý, tại các tỉnh Chiba, Kanagawa và Ibaraki, đã có hơn 500 tòa nhà được xác nhận bị hư hại, trong đó nhiều tòa nhà bị hư hại hoàn toàn, nhiều khu vực dân cư và đường sá bị ngập úng. Mưa lớn cũng gây ra lũ lụt, sạt lở đất và làm gián đoạn hệ thống giao thông tại Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận. Hơn 270 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ sân bay Haneda ở Tokyo, phải hoãn hoặc hủy chuyến, ảnh hưởng tới khoảng 40.000 hành khách, các dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen cũng bị gián đoạn ở nhiều khu vực…

Theo trang web của Công ty Điện lực Tokyo, tính đến khoảng 6h sáng 23/9 (theo giờ địa phương), mưa lớn cũng khiến hơn 24.700 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện.

Lở đất nghiêm trọng cũng được xác nhận xảy ra ở nhiều đơn vị hành chính tại tỉnh Chiba và Kanagawa. Ảnh: NHK

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão Dujuan, nhiều sự kiện văn hóa - thể thao tại Thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận cũng phải hủy bỏ, như Triển lãm Trò chơi điện tử Tokyo - một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới, phải đóng cửa sớm vào ngày cuối 21/9, một đại nhạc hội ngoài trời và một trận thi đấu bóng chày tại tỉnh Chiba cũng bị hủy bỏ…

Chính quyền các địa phương của Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo sơ tán đối với hơn 1,6 triệu người dân nhằm đảm bảo an toàn. Hiện tại, dù tâm bão Dujuan đang dịch chuyển ra hướng Thái Bình Dương và suy yếu dần, nhưng Cơ quan Khí tượng Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo ở mức cao đối với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do lượng nước tích tụ trong đất đá đã đạt ngưỡng bão hòa.