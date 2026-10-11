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Bão Isaias đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ làm 4 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 06:52, 11/10/2026
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VOV.VN - Bão Isaias, cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên trong năm đã suy yếu sau khi đi vào đất liền, nhưng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều bang miền Nam nước Mỹ, với ít nhất 4 người thiệt mạng, gần 700.000 khách hàng mất điện và nguy cơ lũ quét, lốc xoáy còn kéo dài.

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin, bang Florida, dưới dạng bão cấp 2, trước khi suy yếu khi di chuyển sâu vào đất liền. Trong những giờ đầu sau khi bão quét qua, gần 900.000 khách hàng bị mất điện, chủ yếu tại Florida và Alabama.

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Bão Isaias đổ bộ vào miền Nam nước Mỹ làm 4 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Dù đã suy yếu thành xoáy thuận hậu nhiệt đới, Isaias vẫn tiếp tục gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ quét trên diện rộng. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết hoàn lưu của bão có thể gây mưa từ 75 đến 150 mm, cục bộ lên tới 250 mm tại một số khu vực từ Georgia tới nam dãy Appalachia.

Khoảng 10 triệu người từ bắc Florida tới nam Virginia đang nằm trong vùng cảnh báo lũ, trong khi hàng chục triệu người khác chịu cảnh báo gió mạnh. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cũng phát nhiều cảnh báo lốc xoáy tại Georgia và Nam Carolina, đồng thời ghi nhận khả năng có thiệt hại do lốc xoáy tại bang Georgia.

Gió mạnh đã làm đổ cây, cột điện và đường dây truyền tải tại nhiều khu vực ven biển. Lực lượng khắc phục sự cố đang nỗ lực khôi phục điện, nhưng công việc gặp khó khăn do đường ngập, cây đổ và thời tiết còn nguy hiểm.

Bão Isaias cũng gây gián đoạn hoạt động năng lượng tại Vịnh Mexico. Trước khi bão đổ bộ, các công ty dầu khí đã sơ tán nhân sự khỏi nhiều giàn khoan và tạm dừng phần lớn sản lượng dầu, khí ngoài khơi để bảo đảm an toàn. Giới chức Mỹ cảnh báo người dân không nên chủ quan sau khi bão suy yếu, vì lũ quét, lốc xoáy, cây đổ và dây điện bị đứt vẫn có thể tiếp tục gây nguy hiểm trong nhiều giờ tới.

Quang Trung/VOV-Washington
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