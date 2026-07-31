Bạo lực sắc tộc bùng phát tại Nepal, nhiều địa phương ban bố lệnh giới nghiêm

Theo giới chức Nepal, các vụ bạo lực bắt đầu từ đầu tuần này sau những cuộc đụng độ giữa hai cộng đồng theo đạo Hindu và Hồi giáo tại huyện Sunsari. Chỉ trong vài ngày, căng thẳng đã lan sang các địa phương lân cận, kéo theo nhiều vụ đốt phá, ném đá, phá hoại tài sản và đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Đến nay, ít nhất 3 người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong khi nhiều phương tiện, cửa hàng và nhà dân bị hư hại, khiến hoạt động giao thông, thương mại và giáo dục tại các khu vực chịu ảnh hưởng và bị gián đoạn nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng Nepal được huy động để bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực xảy ra bạo lực sắc tộc. Ảnh: Kathmandu Post.

Để ngăn chặn bạo lực tiếp tục lan rộng, chính quyền Nepal đã ban bố lệnh giới nghiêm tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Koshi, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh tại những khu vực nhạy cảm ở tỉnh Madhesh. Lực lượng Cảnh sát Nepal, Cảnh sát Vũ trang và Quân đội Nepal được triển khai với quy mô lớn để kiểm soát tình hình, trong khi trực thăng cũng được huy động để giám sát từ trên không.

Trước diễn biến căng thẳng, Thủ tướng Nepal Balendra Shah hôm qua (30/7) đã có bài phát biểu trên toàn quốc, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, duy trì hòa bình và không thực hiện các hành động có thể làm gia tăng xung đột. Ông cũng triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia để đánh giá tình hình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tăng cường bảo đảm an ninh và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chính phủ Nepal cho biết đang khẩn trương xác minh các cá nhân bị cáo buộc kích động bạo lực và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giới chức khẳng định sẽ tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh để ngăn chặn tình trạng bạo lực tiếp tục lan rộng.