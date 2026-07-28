Nepal điều chỉnh chính sách, thúc đẩy giao thương và đi lại với Ấn Độ

Theo quy định mới của Ngân hàng Trung ương Nepal (NRB), công dân nước này và Ấn Độ được phép mang theo các tờ tiền giấy mệnh giá 200 rupee và 500 rupee của Ấn Độ (INR), được phát hành từ ngày 9/11/2016, với tổng giá trị không quá 25.000 rupee/người khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh Nepal.

Theo giới chức Nepal, việc điều chỉnh quy định sẽ giúp tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, du lịch và đi lại giữa hai nước. Nepal và Ấn Độ có đường biên giới mở dài hơn 1.850 km, với lượng lớn người dân qua lại mỗi ngày để lao động, học tập, kinh doanh và thăm thân. Việc cho phép mang theo các tờ tiền rupee của Ấn Độ với 2 mệnh giá lớn nhất, được kỳ vọng sẽ giảm bớt những bất tiện trong các giao dịch xuyên biên giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Bởi trước đó, Nepal chỉ cho phép mang theo các tờ tiền Ấn Độ có mệnh giá tối đa 100 INR, tức khoảng 30.000 đồng của Việt Nam; trong khi các tờ 500 rupee và 1.000 rupee của Ấn Độ bị cấm sau khi New Delhi thực hiện chương trình thu hồi tiền giấy vào năm 2016. Quy định mới được ban hành sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) xác nhận các tờ tiền 200 rupee và 500 rupee phát hành sau đợt cải cách tiền tệ vẫn là tiền hợp pháp.

Cũng nhằm mục đích tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, du lịch và đi lại giữa hai nước, chính phủ Nepal đã đề nghị Ấn Độ công nhận Thẻ Căn cước quốc gia (National Identity Card - NID) có tích hợp dữ liệu sinh trắc học là giấy tờ hợp lệ để công dân Nepal nhập cảnh vào Ấn Độ.

Hiện nay, công dân Nepal có thể nhập cảnh vào Ấn Độ bằng hộ chiếu hoặc một số giấy tờ tùy thân được hai nước công nhận. Nếu được phía Ấn Độ chấp thuận, Thẻ Căn cước quốc gia sẽ trở thành một lựa chọn bổ sung, góp phần đơn giản hóa thủ tục đối với người dân thường xuyên qua lại giữa hai nước.

Đề xuất hiện đã được Nepal chuyển tới Ấn Độ thông qua các kênh ngoại giao và đang chờ phía Ấn Độ xem xét. Thẻ Căn cước quốc gia của Nepal được triển khai từ năm 2018, sử dụng dữ liệu sinh trắc học và hiện được áp dụng trong nhiều dịch vụ hành chính và tài chính tại nước này.

Hai động thái mới phản ánh nỗ lực của Nepal trong việc từng bước tạo thuận lợi hơn cho dòng người và các hoạt động kinh tế qua biên giới với Ấn Độ - quốc gia láng giềng có quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân gắn bó lâu đời với Nepal.