Bạo lực tiếp tục gia tăng tại Bờ Tây

Theo quân đội Israel, các binh sĩ đã bắn một người đàn ông gần khu định cư Ganim, phía Đông thành phố Jenin ở phía Bắc Bờ Tây, sau khi người này cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng xe ô tô.

Một khu định cư mới của Israel ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Trong một vụ việc khác, một người định cư Israel đã bị bắn chết gần khu định cư Halamish ở miền Trung Bờ Tây. Theo cảnh sát Israel, người đàn ông 30 tuổi được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Quân đội Israel cho biết, nghi phạm nổ súng từ một chiếc xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau cuộc truy tìm của lực lượng an ninh, nghi phạm đã bị thương trong lúc bỏ trốn và bị bắt giữ tại một bệnh viện khi đến đây để điều trị.

Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội và các cơ quan an ninh tăng cường lực lượng, cũng như các hoạt động quân sự để đảm bảo an ninh tại Bờ Tây.

Cũng trong hôm qua, khoảng 100 người định cư Israel đã xông vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem và thực hiện các nghi lễ của người Do Thái.

Theo thỏa thuận duy trì hiện trạng về các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, việc thờ cúng tại nhà thờ Al-Aqsa chỉ dành riêng cho người Hồi giáo, trong khi người Do Thái được phép cầu nguyện tại Bức tường phía Tây.