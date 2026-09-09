New Zealand lên án hành động leo thang của Israel tại Bờ Tây

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/9, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết nước này quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng xấu đi tại khu Bờ Tây và khẳng định các hành động của Israel đã leo thang rõ rệt, đe dọa triển vọng về một nền hòa bình bền vững.

Binh sĩ Israel. Ảnh: Anadolu.

Tuyên bố nhấn mạnh các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Việc mở rộng các khu định cư này làm suy yếu triển vọng về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài bấy lâu nay.

Tuyên bố cũng nêu rõ: New Zealand lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực của người định cư nhắm vào thường dân Palestine và kêu gọi những người gây ra các hành động này phải chịu trách nhiệm. New Zealand cam kết cùng các đối tác quốc tế kêu gọi Chính phủ Israel chấm dứt việc mở rộng các khu định cư, ngăn chặn và xử lý tình trạng bạo lực do người định cư gây ra, cũng như kiềm chế các hành động làm tổn hại thêm đến triển vọng hòa bình.

New Zealand cũng kiên quyết phản đối các hành động thúc đẩy việc sáp nhập lãnh thổ hoặc đe dọa cưỡng chế di dời người dân Palestine. Những biện pháp như vậy trái với luật pháp quốc tế và có nguy cơ duy trì vòng xoáy bạo lực cùng tình trạng mất an ninh.

Ngoại trưởng Winston Peters khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là hy vọng tốt nhất để các thế hệ tương lai của người Israel và người Palestine được sống trong hòa bình và an ninh và New Zealand cam kết tiếp tục ủng hộ giải pháp này.