Israel tiếp tục chiến dịch trấn áp quy mô lớn ở Bờ Tây

Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, lực lượng Israel đã buộc cư dân của một số ngôi nhà xung quanh trại tị nạn Tulkarm phải sơ tán, với lý do có kế hoạch phá dỡ các tòa nhà trong khu vực.

Trại tị nạn Tulkarm đã phải hứng chịu các cuộc đột kích của Israel trong gần 20 tháng qua, dưới sự bao vây nghiêm ngặt và giữa các biện pháp quân sự đang diễn ra, bao gồm việc cưỡng bức di dời cư dân, tịch thu nhà cửa và biến chúng thành các trạm quân sự.

Quân đội Israel triển khai lực lượng tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Các phương tiện quân sự và máy ủi của Israel cũng tiến hành đột kích thị trấn Anata và trại tị nạn Shuafat ở phía Đông Bắc khu vực Đông Jerusalem, khi lực lượng Israel triển khai mạnh mẽ khắp khu vực này.

Các binh sĩ Israel đã bắt giữ hàng chục cư dân của Anata và tiến hành thẩm vấn tại chỗ, cũng như lục soát nhiều nhà cửa, cửa hàng và tài sản tư nhân, làm hư hại nhiều tài sản.

Ngoài ra, Bộ Y tế Palestine cho biết về cái chết của một người đàn ông Palestine, khi lực lượng Israel bao vây một ngôi nhà ở thị trấn Aqraba, phía Nam Nablus, bắn phá bằng đạn chống tăng và dùng máy ủi quân sự để phá hủy một phần tòa nhà.