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Lực lượng Israel tấn công nhiều khu vực ở Bờ Tây

Thứ Năm, 22:59, 17/09/2026
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VOV.VN - Theo truyền thông Palestine, Israel ngày 17/9 đã tăng cường các cuộc tấn công quân sự trên khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, làm bị thương một số người Palestine, bắt giữ hàng chục người và phá hủy các công trình nhà ở.

Tại thị trấn Qalqilya ở phía Bắc Bờ Tây, lực lượng Israel đã bắt giữ 23 người trong một cuộc đột kích. Một cuộc tấn công khác của Israel tại thị trấn này, sử dụng hơi cay và đạn thật, làm 3 người khác bị thương.

Israel cũng tiến hành đột kích tại một trại tị nạn ở thành phố Nablus, phong tỏa các con đường xung quanh, lục soát một số ngôi nhà và biến một trong số đó thành trạm quân sự để thẩm vấn một số cư dân bị bắt giữ. Hai người Palestine đã bị thương trong lúc bị giam giữ và thẩm vấn.

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Quân đội Israel triển khai lực lượng tại khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Tại một số khu vực ở Jerusalem, lực lượng Israel tiến hành bắt giữ và thẩm vấn hàng chục người Palestine, phá hủy một số ngôi nhà và khu vực chăn nuôi tại đây. Bạo lực cũng xảy ra, khi những người định cư Israel đã tấn công tại làng Burqa, phía Đông Ramallah và đốt cháy đất nông nghiệp của người Palestine.

Trong khi đó, Israel vẫn đang tiếp tục kế hoạch xây dựng hàng nghìn ngôi nhà định cư tại khu vực E1 giữa Đông Jerusalem và khu định cư Maale Adumim. Theo Chính quyền Palestine, Israel đã ấn định ngày 25/10 tới là ngày mở thầu cho 2.167 đơn vị nhà ở thuộc khu vực E1.

Các nước Arab và cộng đồng quốc tế đã lên án kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel, cho biết việc xây dựng khu định cư này làm suy yếu tính liền mạch về mặt địa lý của lãnh thổ Palestine, đặc biệt là giữa Đông Jerusalem và Bờ Tây, cảnh báo kế hoạch này đe dọa đến khả năng tồn tại của một nhà nước Palestine trong tương lai.

Minh Ngô/VOV-Ai Cập
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