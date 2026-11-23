Cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài tại Biển Đen đang ngày càng gây ra bất ổn kinh tế đối với Bulgaria khi vận tải thương mại, hoạt động cảng biển và hậu cần hàng hải tại khu vực này phải đối mặt với những mối đe dọa thường xuyên. Tình hình này buộc các công ty quốc tế phải xem xét lại việc tiếp tục hoạt động hoặc tránh khu vực này, khiến các doanh nghiệp Bulgaria có nguy cơ mất đơn hàng và việc làm.

Theo thuyền trưởng Dimitar Dimitrov, trước khi căng thẳng leo thang, phí bảo hiểm cho các tàu hoạt động ở Biển Đen chỉ ở mức khoảng 0,1% tổng giá trị tàu và hàng hóa, nay đã tăng lên tới 10% trong một số trường hợp. Cùng với đó, các doanh nghiệp nông nghiệp cũng phải đối mặt với tình trạng chậm trễ vận chuyển, khó khăn trong thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và kho chứa hàng quá tải. Các nhà sản xuất ngũ cốc Bulgaria cũng có nguy cơ mất lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ có thể cung cấp hàng hóa với giá rẻ hơn và độ tin cậy cao hơn.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Hiệp hội Đóng tàu và Sửa chữa tàu biển Quốc gia Bulgaria, số lượng yêu cầu sửa chữa trong tháng 10/2026 đã giảm từ 40% đến 60%, khối lượng công việc sản xuất giảm từ 20% đến 60%, trong khi 9 hợp đồng sửa chữa với tổng giá trị hơn 4,2 triệu euro đã bị hủy bỏ. Điều này đe dọa trực tiếp đến việc làm và nguồn thu của hơn 4.500 lao động trong ngành, cùng hơn 10.000 việc làm gián tiếp liên quan.

Ngành du lịch cũng cho thấy những dấu hiệu dễ bị tổn thương trước tình hình bất ổn tại Biển Đen. Theo Bộ trưởng Du lịch Ilin Dimitrov, số lượng khách du lịch Romania đăng ký tại các cơ sở lưu trú ở Bulgaria đã giảm 13,4% trong 9 tháng đầu năm 2026, số đêm lưu trú giảm 14,8%, còn tổng số lượt khách Romania giảm 2,5%.

Biển Đen vẫn là hành lang kinh tế thiết yếu đối với xuất khẩu của Bulgaria. Tình hình bất ổn tại khu vực này kéo dài không chỉ tạo ra những rủi ro kinh tế mà còn có thể làm suy giảm lòng tin trong kinh doanh, đầu tư, cũng như ảnh hưởng đến tương lai của ngành du lịch nước này.