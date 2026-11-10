An ninh Biển Đen nóng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Romania Nicusor Dan tại thủ đô Bucharest, chủ tịch EC nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần có "tư duy khẩn trương" để giải quyết các thách thức về quốc phòng, an ninh. Bà von der Leyen chỉ ra rằng tình hình Biển Đen đang diễn biến căng thẳng, đặc biệt là làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi trong thời gian qua, gây thương vong lớn cho nhiều thủy thủ vô tội. Trước bối cảnh đó, việc khôi phục và bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đen là nhiệm vụ cốt lõi, đóng vai trò quyết định đối với nền kinh tế châu Âu, sự ổn định của Ukraine lẫn an ninh lương thực toàn cầu.

Bên cạnh các mối đe dọa quân sự, Chủ tịch EC cũng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ từ cuộc chiến thông tin, vũ khí hóa không gian mạng, sử dụng các chiến dịch thao túng và can thiệp thông tin từ nước ngoài gây bất ổn cho các nền dân chủ EU. Nhằm nâng cao năng lực ứng phó khủng hoảng biên giới, chủ tịch EC công bố EU sẽ tài trợ bổ sung 10 triệu euro cho chính quyền Romania để phục vụ các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Tình hình Biển Đen đang diễn biến căng thẳng trước thềm đàm phán Nga - Ukraine. (Ảnh: EPA)

Đề cập đến hoạt động ngoại giao, đại diện EU tái khẳng định cam kết ủng hộ toàn diện dành cho Ukraine trước thềm cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. EU đang tích cực cung cấp các hỗ trợ chuyên môn theo yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky với mục tiêu quan trọng nhất là chấm dứt chiến sự. Đồng thời, khối này cũng đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến nhằm thúc đẩy công cuộc tái thiết và duy trì sự ổn định lâu dài cho Ukraine.

Chủ tịch EC khẳng định lập trường mọi thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Ukraine và tiến trình này bắt buộc phải có sự tham gia của các đồng minh NATO cùng các thành viên EU. Ở chiều ngược lại, phía Nga kiên quyết duy trì tính chất ba bên nghiêm ngặt của vòng đàm phán gồm Nga, Ukraine và Mỹ, loại trừ sự can thiệp trực tiếp từ châu Âu.

Cuộc gặp sắp tới tại Abu Dhabi dự kiến diễn ra từ ngày 10-11/11, đánh dấu vòng đàm phán thứ tư do Mỹ điều phối dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các bên kể từ sau vòng đối thoại tại Geneva hồi tháng 2 năm nay.