New Zealand đầu tư 24 triệu NZD phát triển hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ

Ngày 24/9, New Zealand quyết định đầu tư 23,7 triệu NZD để tham gia vào dự án phát triển hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ. Dự kiến, vệ tinh thứ 12 trong hệ thống này sẽ được phóng sớm nhất vào năm 2028 với tổng chi phí hơn nửa tỷ NZD.

Hình ảnh mô phỏng của Boeing về một trong những vệ tinh mới mà New Zealand đang đóng góp tài chính. Ảnh: Boeing

Theo Lực lượng Không gian Mỹ, vệ tinh thứ 12 sẽ được trang bị công nghệ bảo vệ “thông tin liên lạc cho các binh sĩ tác chiến ở khu vực gần các thiết bị gây nhiễu”.

Lực lượng Quốc phòng New Zealand cho biết việc tham gia xây dựng hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ sẽ khiến cho nước này được phân bổ một phần băng thông trong hệ thống vệ tinh này, qua đó giúp New Zealand có được năng lực liên lạc quân sự cần thiết.

Ngoài New Zealand, một số quốc gia khác cũng đầu tư vào việc xây dựng hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ, gồm Bỉ, Canada, Séc, Đan Mạch, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan và Anh.

Trước đó, New Zealand cũng đã đầu tư 15 triệu ZND vào việc xây dựng hệ thống vệ tinh quân sự của Mỹ.

Không chỉ hợp tác song phương, New Zealand cũng đang hợp tác tích cực với Mỹ trong cơ chế đa phương trong khuôn khổ nhóm tinh nhuệ do Mỹ dẫn đầu mang tên Chiến dịch Người bảo vệ Olympic. Nhóm này đang xây dựng kế hoạch chung nhằm bảo vệ các tài sản không gian trước các mối đe dọa. Theo thông tin từ Lực lượng Không gian New Zealand, kế hoạch này dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.