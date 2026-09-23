English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

New Zealand cảnh báo bẫy lừa do AI ngày càng tinh vi

Thứ Tư, 17:23, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AI ngày càng được sử dụng rộng rãi, nhưng cũng bị lợi dụng để lừa đảo và khai thác thông tin cá nhân. New Zealand cảnh báo người dân thận trọng hơn khi sử dụng các công cụ AI.

Kết quả nghiên cứu do công ty an ninh mạng Avast công bố ngày 23/9 cho thấy người dân New Zealand khá tự tin vào khả năng nhận biết nội dung do AI tạo ra, khi có tới 66% cho rằng họ có thể ngay lập tức phát hiện thông tin giả mạo do AI tạo ra. Tuy nhiên, hơn 40% người được hỏi cũng thừa nhận đã hoặc đang cân nhắc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các công cụ AI. Trong đó, 21% đã hoặc có ý định chia sẻ sơ yếu lý lịch, trong khi 21% cân nhắc chia sẻ tài liệu liên quan công việc.

new zealand canh bao bay lua do ai ngay cang tinh vi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Thực tế này cho thấy dù có thể nhận biết một số dấu hiệu điển hình của nội dung do AI tạo ra, nhiều người vẫn có thể rơi vào “bẫy tự tin”. Ông Stephen Ko thuộc Avast cho biết, vì sự tiện lợi, nhiều người đã tải lên các công cụ AI hồ sơ y tế hoặc tài chính để hỗ trợ lập kế hoạch, phân tích vấn đề và đưa ra đánh giá ban đầu.

Tuy nhiên, theo ông Ko, việc đưa các tài liệu nhạy cảm lên các công cụ AI có thể làm tăng nguy cơ thông tin cá nhân bị lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng ngoài dự tính của người dùng. Vì vậy, ông khuyến cáo người dùng không chỉ cần nhận diện nội dung do AI tạo ra mà còn phải hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm. Trong trường hợp cần chia sẻ, các thông tin nhận diện cá nhân nên được ẩn hoặc loại bỏ để giảm nguy cơ lộ danh tính và bị lợi dụng.

Ông Stephen Ko nhấn mạnh, nếu một thông tin không nên chia sẻ với người lạ, người dùng cũng cần cân nhắc kỹ trước khi tải thông tin đó lên các ứng dụng AI.

Không chỉ làm gia tăng nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, các công cụ AI còn khiến hành vi lừa đảo trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn. Nếu trước đây các vụ lừa đảo chủ yếu dựa vào thư điện tử hoặc tin nhắn giả mạo, thì hiện nay đối tượng xấu còn có thể tạo âm thanh, hình ảnh và nội dung giả mạo có độ chân thực cao.

Vì vậy, ông Stephen Ko cho rằng người dân New Zealand cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao cảnh giác khi sử dụng các công cụ AI và đặc biệt thận trọng trước những thông tin yêu cầu chuyển tiền hoặc thanh toán khẩn cấp.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

VOV.VN - Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VietKnowledge NZ - VKNZ) vừa chính thức ra mắt với sự tham dự đại diện các nhóm cộng đồng người Việt cùng đông đảo kiều bào, người lao động, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand.

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

VOV.VN - Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VietKnowledge NZ - VKNZ) vừa chính thức ra mắt với sự tham dự đại diện các nhóm cộng đồng người Việt cùng đông đảo kiều bào, người lao động, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand.

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga
New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

VOV.VN - Hôm nay (7/5), New Zealand thông báo việc áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các đối tượng ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

New Zealand áp lệnh trừng phạt mới với 20 cá nhân và thực thể ủng hộ Nga

VOV.VN - Hôm nay (7/5), New Zealand thông báo việc áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào các đối tượng ủng hộ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do
New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Hôm nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, New Zealand và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Hiệp định này mở ra cơ hội vô cùng lớn cho hàng hóa New Zealand tại thị trường 1,4 tỷ dân.

New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do

New Zealand và Ấn Độ ký Hiệp định Thương mại tự do

VOV.VN - Hôm nay, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, New Zealand và Ấn Độ đã ký Hiệp định Thương mại tự do. Hiệp định này mở ra cơ hội vô cùng lớn cho hàng hóa New Zealand tại thị trường 1,4 tỷ dân.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ