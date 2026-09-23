New Zealand cảnh báo bẫy lừa do AI ngày càng tinh vi

Kết quả nghiên cứu do công ty an ninh mạng Avast công bố ngày 23/9 cho thấy người dân New Zealand khá tự tin vào khả năng nhận biết nội dung do AI tạo ra, khi có tới 66% cho rằng họ có thể ngay lập tức phát hiện thông tin giả mạo do AI tạo ra. Tuy nhiên, hơn 40% người được hỏi cũng thừa nhận đã hoặc đang cân nhắc chia sẻ thông tin nhạy cảm với các công cụ AI. Trong đó, 21% đã hoặc có ý định chia sẻ sơ yếu lý lịch, trong khi 21% cân nhắc chia sẻ tài liệu liên quan công việc.

(Ảnh minh họa)

Thực tế này cho thấy dù có thể nhận biết một số dấu hiệu điển hình của nội dung do AI tạo ra, nhiều người vẫn có thể rơi vào “bẫy tự tin”. Ông Stephen Ko thuộc Avast cho biết, vì sự tiện lợi, nhiều người đã tải lên các công cụ AI hồ sơ y tế hoặc tài chính để hỗ trợ lập kế hoạch, phân tích vấn đề và đưa ra đánh giá ban đầu.

Tuy nhiên, theo ông Ko, việc đưa các tài liệu nhạy cảm lên các công cụ AI có thể làm tăng nguy cơ thông tin cá nhân bị lưu trữ, xử lý hoặc sử dụng ngoài dự tính của người dùng. Vì vậy, ông khuyến cáo người dùng không chỉ cần nhận diện nội dung do AI tạo ra mà còn phải hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm. Trong trường hợp cần chia sẻ, các thông tin nhận diện cá nhân nên được ẩn hoặc loại bỏ để giảm nguy cơ lộ danh tính và bị lợi dụng.

Ông Stephen Ko nhấn mạnh, nếu một thông tin không nên chia sẻ với người lạ, người dùng cũng cần cân nhắc kỹ trước khi tải thông tin đó lên các ứng dụng AI.

Không chỉ làm gia tăng nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, các công cụ AI còn khiến hành vi lừa đảo trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn. Nếu trước đây các vụ lừa đảo chủ yếu dựa vào thư điện tử hoặc tin nhắn giả mạo, thì hiện nay đối tượng xấu còn có thể tạo âm thanh, hình ảnh và nội dung giả mạo có độ chân thực cao.

Vì vậy, ông Stephen Ko cho rằng người dân New Zealand cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao cảnh giác khi sử dụng các công cụ AI và đặc biệt thận trọng trước những thông tin yêu cầu chuyển tiền hoặc thanh toán khẩn cấp.