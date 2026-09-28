Khoảng cách địa lý là một trong những trở ngại lớn đối với nền kinh tế New Zealand khi nguồn cung và đầu ra của hàng hóa đều chịu nhiều ảnh hưởng từ sự liên tục và thông suốt của chuỗi cung ứng. Chính vì thế, việc ứng dụng AI rộng rãi trong duy trì chuỗi cung ứng đang giúp cho các doanh nghiệp sớm phát hiện các vấn đề và nâng cao khả năng tìm kiếm, thẩm định và ký hợp đồng với các nhà cung cấp mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy sự phục hồi chuỗi cung ứng của New Zealand. Ảnh minh họa: Reuters

Không chỉ vậy, AI còn rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình; phát hiện sự cố; tổng hợp và sàng lọc các phương án thay thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều nếu so với trước kia. Đồng thời AI cũng giúp nâng cao năng lực của người lao động, qua đó giảm bớt việc sử dụng lao động, giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Nếu trước kia, một công ty ở New Zealand sẽ cần nhiều người để đi tìm nguồn hàng, quản lý nhà cung cấp thì nay họ chỉ cần một nhóm gồm 3 người là có thể đảm nhiệm các công việc này.

Lợi ích của AI trong việc đảm bảo sự phục hồi của chuỗi cung ứng của New Zealand là rõ ràng, tuy vậy hiện nay nguồn nhân lực am hiểu về AI để có thể tham gia vào việc duy trì chuỗi cung ứng là không nhiều. Chỉ có 46% doanh nghiệp tự phát triển các tác nhân AI tự tin vào năng lực của mình trong khi sự tự tin này ở doanh nghiệp hợp tác phát triển AI với bên ngoài là 7% và con số này là 6% ở các doanh nghiệp thuê dịch vụ AI từ bên ngoài. Thực tế này cho thấy cho dù không tự phát triển các tác nhân AI các công ty cũng vẫn cần đội ngũ nhân sự hiểu về AI để có thể vận hành trơn tru các mô hình này.