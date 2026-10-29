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Bầu cử Quốc hội Israel: Đảng của Thủ tướng Netanyahu cáo buộc gian lận

Thứ Năm, 05:23, 29/10/2026
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VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội khó đoán định kết quả tại Israel, hôm qua tiếp tục có thêm diễn biến mới đáng chú ý. Đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu, cáo buộc xảy ra gian lận, buộc Ủy ban bầu cử Trung ương phải tiến hành xem xét.

Thông báo tối qua của Ủy ban bầu cử Trung ương Israel cho biết cơ quan này đã quyết định xem xét lại tính toàn vẹn của quá trình bầu cử, nhấn mạnh rằng đây là hoạt động vẫn thường được tiến hành trong các kỳ bầu cử. Tất cả yêu cầu của các đảng quan tâm đến tính toàn vẹn của quá trình bầu cử, cũng như các cáo buộc về sai sót liên quan kết quả bầu cử, sẽ được kiểm tra. Ủy ban xác nhận đã nhận được yêu cầu liên quan của đảng Likud và đang tiến hành xem xét.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một điểm bầu cử ở Jerusalem, Israel. Nguồn: Reuters

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, đảng cánh hữu Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cáo buộc rằng cuộc bầu cử đã bị “đánh cắp” bởi các đảng gốc Arab. Cáo buộc đưa ra sau khi các kết quả thăm dò dư luận cũng như kiểm phiếu sơ bộ cho thấy các đảng của người Arab có thể giành được tổng cộng tới 19 ghế, mức cao chưa từng có.

Cụ thể, kết quả kiểm đếm 85,6% tổng số phiếu bầu cho thấy, Liên minh chung của người Arab giành được 12 ghế, trong khi Liên minh Ra’am có 7 ghế. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về đảng Likud với 26 ghế, thứ hai là đảng Yashar của cựu Tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot với 21 ghế. Tuy nhiên, kết quả này hoàn toàn có thể thay đổi sau toàn bộ phiếu bầu được kiểm đếm xong.

Trước đó, nhiều thăm dò và khảo sát tại hòm phiếu do các đài và kênh truyền thông Israel thực hiện cho thấy liên minh cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu có thể chỉ nhận được 50 ghế, trong khi liên minh đối lập của ông Eisenkot, có thể giành được 53 ghế. Các đảng Arab giành được khoảng 15-17 ghế. Cục diện này khiến cuộc đua thành lập Chính phủ mới tại Israel trở nên khó đoán định, do không bên nào giành đủ ít nhất 61 trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội, để có quyền thành lập Chính phủ mới. Một số chuyên gia cảnh báo tiến trình thành lập Chính phủ rất có thể thất bại và Israel phải tổ chức bầu cử lại.  

Để tránh kịch bản này, Tổng thống Israel Isaac Herzog chiều qua đã hthôối thúc các đảng tiến hành đối thoại và làm mọi việc có thể để không phải tổ chức cuộc bầu cử mới. Ông Herzog đồng thời bày tỏ hy vọng có thể nhận được kết quả bầu cử chính thức từ Tòa án Tối cao vào tuần tới, để có thể bắt đầu tiến trình tham vấn thành lập Chính phủ.

Theo luật bầu cử Israel, sau quá trình tham vấn với các đảng, Tổng thống Herzog sẽ chỉ định ứng viên thành lập Chính phủ mới. Ứng viên này, không nhất thiết là người của đảng giành nhiều ghế nhất, có tổng cộng khoảng 28 ngày và có thể được gia hạn thêm 14 ngày, để thành lập một Chính phủ mới. Nếu nỗ lực lập Chính phủ mới theo thời hạn này không thành công, Quốc hội sẽ bị giải tán và Israel phải tổ chức cuộc bầu cử mới trong vòng 90 ngày. Trong thời gian này, ông Netanyahu tiếp tục lãnh đạo Chính phủ Israel dưới danh nghĩa Thủ tướng tạm quyền.

Bá Thi/VOV-Cairo
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