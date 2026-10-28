Bầu cử Quốc hội Israel: Phe đối lập tuyên bố chiến thắng

Kết quả một số cuộc thăm dò vừa công bố cho thấy, đảng Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể giành được 27 ghế, nhiều hơn mức 24-25 ghế theo như kết quả khảo sát đêm 27/10. Trong khi đó, đảng Yashar của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot có thể chỉ giành được 21-22 ghế, tụt từ mức 23-24 ghế so với khảo sát tại hòm phiếu đêm qua.

Cựu tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar vẫy cờ sau khi công bố kết quả thăm dò ý kiến ​​cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel. Ảnh: Reuters

Sự thay đổi này dẫn đến cách biệt ghế nhận được giữa liên minh cánh hữu do đảng Likud dẫn dắt và liên minh đối lập của đảng Yashar, bị thu hẹp xuống còn chỉ 1 ghế, 52 so với 53. Riêng khảo sát của kênh số 14 có quan điểm thân Chính phủ Israel cho biết, liên minh cánh hữu nhận được tới 60 ghế.

Bất chấp thực tế này, các lãnh đạo đối lập vẫn tuyên bố chiến thắng. Ông Eisenkot cho rằng Thủ tướng Netanyahu cần chấp nhận sự thật rằng người Israel đã bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chính phủ và ông Netanyahu nên từ bỏ sự nghiệp chính trị. Tương tự, cựu Thủ tướng và là Thủ lĩnh đảng “Cùng nhau” (Together), ông Naftli Bennett cũng tuyên bố Thủ tướng Netanyahu đã thua cuộc. Trong một phát ngôn chính thức, ông Bennett khẳng định các lãnh đạo đối lập đang thảo luận việc thành lập Chính phủ mới.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm qua đạt khoảng 77,7%, mức cao nhất kể từ năm 1999.