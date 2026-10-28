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Bầu cử Quốc hội Israel: Đảng của Thủ tướng Netanyahu giành nhiều ghế nhất

Thứ Tư, 07:16, 28/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm 27/10, tiến trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 26 tại Israel đã kết thúc với tỷ lệ cử tri tham gia khá cao. Kết quả thăm dò cho thấy, đảng cánh hữu Likud của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được nhiều ghế nhất, nhưng chưa đủ để đảm bảo quyền thành lập Chính phủ mới.

Kết quả thăm dò do đài Kan, kênh số 12 và kênh số 13 của Israel tiến hành riêng rẽ tại các điểm bỏ phiếu cho thấy đảng cánh hữu Likud của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, có thể giành được 24-25 ghế, nhiều nhất trong số các chính đảng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội Israel năm 2026. Về thứ 2 là đảng Yashar của cựu tướng quân đội Gadi Eisenkot với khoảng 21-24 ghế.

Tuy nhiên, xét theo khối tranh cử, liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Netanyahu chỉ được khoảng 50 ghế, trong khi phe đối lập của ông Eisenkot có được 53 ghế. 2 liên minh tranh cử của người gốc Arab là Liên minh chung và Liên minh Ra’am, giành được tổng cộng khoảng 15-16 ghế. Các kết quả thăm dò khá tương đồng với các khảo sát tiến hành trước khi bầu cử diễn ra.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại một điểm bầu cử ở Jerusalem, Israel. Nguồn: Reuters

Với cục diện này, cả hai liên minh tranh cử chính, đều chưa hội tụ đủ số ghế cần thiết là 61, tức quá bán trong tổng số 120 ghế tại Quốc hội, để giành quyền thành lập Chính phủ mới. Bất chấp thực tế đó, những người ủng hộ cựu tướng Eisenkot, đêm qua đã tập trung bên ngoài trụ sở của đảng Yashar ở Tel Aviv, để ăn mừng chiến thắng.  

Về tỷ lệ cử tri tham gia, tại thời điểm 8h tối qua, giờ địa phương, tức khoảng 2 tiếng trước khi tiến trình bỏ phiếu kết thúc, Cơ quan bầu cử Trung ương Israel ghi nhận tỷ lệ đạt 74,3%, cao hơn đáng kể tỷ lệ 70,6% của cuộc bầu cử năm 2022 và 71,65% trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019.

Đáng chú ý, trong tiến trình bầu cử, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu, đã đề nghị kéo dài thời gian bỏ phiếu sau 10h, nhằm tạo điều kiện cho các cử tri đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Cơ quan bầu cử Trung ương Israel đã bác bỏ đề nghị này.

Dự kiến, kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố sau khoảng 8 ngày.

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Bầu cử Quốc hội Israel: Khi nào biết người chiến thắng?

VOV.VN - Ngày 27/10, Israel tổ chức bầu cử Quốc hội, lần đầu tiên kể từ cuộc tấn công của phòng trào Hamas ngày 7/10/2023, sự kiện làm rung chuyển đất nước này và đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn. Kết quả cuộc cùng của cuộc bỏ phiếu cần nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới ngã ngũ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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