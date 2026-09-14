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Bầu cử Quốc hội Thụy Điển: Cánh tả dẫn trước sít sao, phe cực hữu thất thế

Thứ Hai, 19:30, 14/09/2026
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VOV.VN - Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội Thụy Điển tính đến ngày 14/09, khối cánh tả đang tạm dẫn trước liên minh cầm quyền cánh hữu với cách biệt mong manh khoảng 28.600 phiếu bầu, tương đương 0,5% tổng số phiếu.

Dù vậy, cục diện chung cuộc vẫn chưa thể ngã ngũ trước ngày 16/09, thời điểm bắt đầu kiểm khoảng 220.000 phiếu bầu của kiều dân Thụy Điển ở nước ngoài, nhóm cử tri có truyền thống nghiêng về cánh hữu vốn đủ sức đảo ngược thế cờ. 

Với gần 95% số phiếu đã được kiểm, phe cánh tả do cựu Thủ tướng Magdalena Andersson dẫn đầu tạm giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế quốc hội, nhỉnh hơn con số 173 ghế của phe cánh hữu cầm quyền.

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Phe cánh tả do cựu Thủ tướng Magdalena Andersson dẫn đầu tạm giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế quốc hội. (Ảnh: Reuters)

Điểm bất ngờ lớn nhất của cuộc bỏ phiếu là sự sa sút lần đầu tiên của Đảng Dân chủ Thụy Điển (SD, phe cực hữu) kể từ khi bước chân vào quốc hội năm 2010. Từng lập kỷ lục với hơn 20% số phiếu cách đây bốn năm, lần này họ chỉ còn khoảng 17,6% và để mất vị trí lực lượng chính trị thứ hai về tay Đảng Ôn hòa của Thủ tướng đương nhiệm Ulf Kristersson với gần 20% số phiếu. Trong liên minh của ông Kristersson, Đảng Tự do cũng gây bất ngờ khi đạt 5,4%, vượt qua ngưỡng tối thiểu 4% để trụ lại quốc hội nhờ một phần không nhỏ lá phiếu mang tính chiến thuật từ cử tri phe cánh hữu nhằm cứu vãn chính phủ.

Ở chiều ngược lại, dù tạm thời vươn lên dẫn đầu, Đảng Dân chủ Xã hội của bà Andersson lại đón nhận kết quả ảm đạm nhất trong hơn một thế kỷ qua với chỉ 28,1% phiếu bầu, kém hơn 2% so với kết quả 30,3% năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do đảng này mất điểm tại các vùng nông thôn truyền thống và các khu vực đô thị có đông người nhập cư, nơi cử tri chuyển sang ủng hộ Đảng Cánh tả (đạt 8,2%, mức cao nhất trong 20 năm qua).

Giới phân tích nhận định ngay cả khi bảo toàn được chiến thắng sít sao, bà Andersson sẽ phải đối mặt với bài toán thành lập chính phủ vô cùng phức tạp. Trong khi Đảng Cánh tả đòi hỏi các vị trí bộ trưởng, Đảng Trung dung (7,1%) lại kiên quyết từ chối hậu thuẫn một nội các phụ thuộc vào phe này. Về phía cánh hữu, ông Kristersson cũng chưa thừa nhận thất bại và tuyên bố tiếp tục tìm kiếm phương án liên minh để thông qua ngân sách, báo hiệu một mùa thu đầy biến động trên chính trường Thụy Điển.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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