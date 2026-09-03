Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

Nga bác bỏ cáo buộc, yêu cầu phải có bằng chứng xác đáng

Chính phủ Đức đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn kể từ ngày 18/9 do vụ việc liên quan đến máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8.

Thiết bị bay không người lái (UAV). Ảnh minh họa: Muller defence.

Trong một thông báo, Đại sứ quán Nga cho biết: Nhân viên của lãnh sự quán Nga tại Bonn và “Ngôi nhà Nga” tại Berlin, cùng gia đình họ, sẽ phải rời khỏi Đức. Đây là một phần trong các biện pháp mà chính quyền nước này thực hiện sau vụ việc UAV tại sân bay Leipzig/Halle.

Theo cơ quan ngoại giao này, “chính quyền Đức quy trách nhiệm cho Nga về việc chuẩn bị một hành động phá hoại mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay lập luận nào”.

Đại sứ quán Nga nêu rõ rằng Berlin đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18/9/2026 và chấm dứt hiệp định liên chính phủ năm 2011 giữa Đức và Nga về các trung tâm văn hóa và thông tin - động thái này thực tế mở đường cho việc đóng cửa “Ngôi nhà Khoa học và Văn hóa Nga” tại Berlin.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Berlin về việc Moscow có liên quan đến vụ việc UAV, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ và phi lý.

Ông nhấn mạnh rằng hành động mà ông coi là “được dàn dựng vội vã này” chỉ phục vụ lợi ích của chính quyền Kiev, phe ủng hộ chiến tranh trong giới chính trị châu Âu và các nhà công nghiệp quân sự muốn thổi bùng xung đột tại Ukraine.

Ông Nechayev chỉ ra rằng các biện pháp do Đức công bố là hành động leo thang căng thẳng chưa từng có tiền lệ và chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả.

Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev nhấn mạnh, Berlin không có bằng chứng xác thực nào về việc Nga liên quan đến vụ việc máy bay không người lái (UAV) tại sân bay Leipzig/Halle vào tháng 8 vừa qua.

“Chúng tôi bị cáo buộc thực hiện hoặc âm mưu thực hiện một hành động khủng bố”, ông Nechaev nói với các nhà báo. “Những cáo buộc nghiêm trọng như vậy cần phải có bằng chứng xác thực, vật chứng và các đánh giá chuyên môn - tóm lại là một hồ sơ vững chắc. Nhưng lại không có gì cả. Do đó, ít nhất thì tất cả những điều này cũng thật khó hiểu”, nhà ngoại giao Nga nhận định.

Ông Nechaev lưu ý rằng Nga có quan hệ hữu nghị với bang Saxony và thành phố Leipzig. Ông Nechaev cũng nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan.

“Về phần mình, chúng tôi có thể nói rằng chưa có thông tin nào như vậy được cung cấp cho chúng tôi. Nếu các bạn đã tìm thấy điều gì đó thì tốt thôi. Hãy tổ chức một cuộc họp giữa các chuyên gia, bao gồm cả các chuyên gia Nga”, Đại sứ nói.

Đại sứ Nga cho rằng một cuộc điều tra kỹ lưỡng có thể chứng minh một cách rõ ràng và đơn giản rằng vụ việc không liên quan gì đến các hoạt động tình báo. “Nhưng lại chẳng có gì như vậy cả”, ông nhấn mạnh.

Hôm 1/9, chính phủ Đức đã chính thức quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc máy bay không người lái tại sân bay Leipzig/Halle hồi đầu tháng 8, đồng thời thông báo đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn, chấm dứt hoạt động của “Ngôi nhà Nga” tại Berlin và áp dụng các biện pháp khác.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Berlin đã mô tả vụ việc này là một hành động khiêu khích được dàn dựng vội vã, cho rằng nó “chỉ phục vụ lợi ích của Kiev và phe theo đuổi đường lối quân sự trong giới chính trị châu Âu”.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Tuyên bố của Tổng thống Putin và phản ứng từ Bộ Ngoại giao Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các quyết định mới mang tính chống Nga của Đức - được đưa ra với lý do là sự cố UAV tại sân bay Leipzig - là một “sai lầm nghiêm trọng” khác gây tổn hại đến lợi ích của chính người dân nước này. Theo quan điểm của Tổng thống Putin, các quyết định này bắt nguồn từ tình hình chính trị nội bộ của Đức, đặc biệt là những khó khăn mà Thủ tướng Friedrich Merz đang phải đối mặt.

Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết, Nga sẽ sớm đáp trả động thái đóng cửa lãnh sự quán tại Bonn của Đức “theo cách mà họ cho là phù hợp”. Ông lưu ý rằng Đức đã chọn con đường leo thang căng thẳng, “một con đường không loại trừ bất kỳ khả năng nào trên mặt trận ngoại giao”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định rằng các hành động của Đức sẽ làm xói mòn mọi khía cạnh tích cực trong quan hệ song phương vốn đã mất nhiều thập kỷ để xây dựng.

Bà Zakharova chỉ rõ rằng Đức đã chọn cách leo thang căng thẳng với Nga dựa trên một cái cớ hoàn toàn mà bà coi là khiên cưỡng, bởi Berlin không có bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc chống lại Moscow.

Bà nhấn mạnh rằng Đức sẽ nhận lại sự đáp trả thích đáng cho quyết định đóng cửa “Ngôi nhà Nga” tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Phản ứng khác bên trong nước Nga

Liên quan đến chủ đề trên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mô tả các nhà lãnh đạo châu Âu là bảo trợ cho chính quyền Kiev.

Việc đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn và trục xuất các nhà ngoại giao Nga “sẽ chỉ đẩy nhanh sự suy thoái trong quan hệ Nga - Đức”, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (hạ viện Nga) kiêm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do - phát biểu với hãng thông tấn TASS.

Ông Igor Chaika, người đứng đầu Rossotrudnichestvo (cơ quan chính phủ Nga phụ trách hợp tác văn hóa quốc tế và ngoại giao công chúng), cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu chi nhánh tại Moscow của Viện Goethe (tổ chức văn hóa Đức) bị đóng cửa như một biện pháp đáp trả tương xứng.

Sự cố máy bay không người lái

Trước đó, một chiếc UAV mang theo thiết bị nổ đã được phát hiện trên sân đỗ tại sân bay Leipzig/Halle, gần một chiếc máy bay vận tải Antonov của Ukraine, vào tối 4/8.

Cũng trong đêm đó, một chiếc UAV khác đã đâm vào một máy bay chở hàng của DHL.

Mười ngày sau, các điều tra viên tìm thấy chiếc UAV thứ ba cùng dấu vết của chất nổ mạnh, được cho là khoảng 50 gram hexogen.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt mô tả sự cố này là “kịch bản của một cuộc tấn công hỗn hợp” và cho rằng vụ việc có thể do “các thế lực nước ngoài” dàn dựng.

Theo tờ Bild dẫn các nguồn tin chính phủ, vào ngày 2/9, Đức đưa sự cố này ra thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng NATO.