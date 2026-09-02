Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

Khi bình luận mới đây về đề xuất đóng băng xung đột Nga - Ukraine do Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra hồi tháng 7, Tổng thống Putin cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn điều đó. Nhưng không phải là đóng băng nó. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh và đạt được nền hòa bình tuyệt đối, lâu dài tại Ukraine và châu Âu”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán với bất kỳ ai có nhu cầu.

Ngoài ra, ông Putin cho rằng việc liệu các cơ sở sản xuất vũ khí phục vụ quân đội Ukraine tại Vương quốc Anh có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga hay không là một “bí mật quân sự”.

Mong muốn có đột phá

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới rằng tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraine hiện đang bị đình trệ ở một mức độ nhất định, nhưng Moscow sẵn sàng đón nhận những đóng góp tích cực từ các bên khác.

“Chúng tôi không muốn mọi thứ cứ luẩn quẩn một cách vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu có ai đó có thể mang lại những đóng góp tích cực cho tiến trình đàm phán này - vốn đang bị đình trệ ở một mức độ nhất định như chúng tôi nhận thấy - thì nhìn chung, chúng tôi không phản đối” nhà lãnh đạo Nga nói. Ông nhấn mạnh rằng Nga “ủng hộ mọi cuộc đàm phán, miễn là chúng mang lại những kết quả thực chất, cụ thể”.

Ông Putin cũng khẳng định quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ nhắm vào những tàu thuyền vận chuyển vũ khí hoặc đạn dược tới Ukraine. “Về cơ bản, chúng tôi không đụng đến bất kỳ tàu dân sự nào. Đúng là chúng tôi đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào một số tàu, nhưng đó thực sự là những đòn tấn công có độ chính xác cao. Chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn; chúng tôi chỉ tấn công những tàu thuyền đang vận chuyển vũ khí hoặc đạn dược tới Ukraine”, nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

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