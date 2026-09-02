English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Putin: Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine chứ không chỉ đóng băng

Thứ Tư, 07:41, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga mong muốn chấm dứt chiến tranh với Ukraine và đạt được hòa bình lâu dài tại cả Ukraine và châu Âu, chứ không phải đóng băng cuộc xung đột này.

Khi bình luận mới đây về đề xuất đóng băng xung đột Nga - Ukraine do Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đưa ra hồi tháng 7, Tổng thống Putin cho biết: “Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn điều đó. Nhưng không phải là đóng băng nó. Chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh và đạt được nền hòa bình tuyệt đối, lâu dài tại Ukraine và châu Âu”.

tong thong putin nga muon cham dut xung dot ukraine chu khong chi dong bang hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán với bất kỳ ai có nhu cầu.

Ngoài ra, ông Putin cho rằng việc liệu các cơ sở sản xuất vũ khí phục vụ quân đội Ukraine tại Vương quốc Anh có thể trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga hay không là một “bí mật quân sự”.

Mong muốn có đột phá

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu với báo giới rằng tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraine hiện đang bị đình trệ ở một mức độ nhất định, nhưng Moscow sẵn sàng đón nhận những đóng góp tích cực từ các bên khác.

“Chúng tôi không muốn mọi thứ cứ luẩn quẩn một cách vô nghĩa. Tuy nhiên, nếu có ai đó có thể mang lại những đóng góp tích cực cho tiến trình đàm phán này - vốn đang bị đình trệ ở một mức độ nhất định như chúng tôi nhận thấy - thì nhìn chung, chúng tôi không phản đối” nhà lãnh đạo Nga nói. Ông nhấn mạnh rằng Nga “ủng hộ mọi cuộc đàm phán, miễn là chúng mang lại những kết quả thực chất, cụ thể”.

Ông Putin cũng khẳng định quân đội Nga đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu, chỉ nhắm vào những tàu thuyền vận chuyển vũ khí hoặc đạn dược tới Ukraine. “Về cơ bản, chúng tôi không đụng đến bất kỳ tàu dân sự nào. Đúng là chúng tôi đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào một số tàu, nhưng đó thực sự là những đòn tấn công có độ chính xác cao. Chúng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn; chúng tôi chỉ tấn công những tàu thuyền đang vận chuyển vũ khí hoặc đạn dược tới Ukraine”, nhà lãnh đạo Nga lưu ý.

Xem thêm:

>> Ukraine cam kết kế hoạch tác chiến “rõ ràng” để sớm nhận khoản vay từ EU

>> Lý do Nga quyết định chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

>> Nga phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: TASS
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng thế giới hôm nay 31/8: Căng thẳng vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Nga
Nóng thế giới hôm nay 31/8: Căng thẳng vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Quan chức Nga cho rằng Mỹ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân; Nghị sĩ Nga tiết lộ lý do Moscow chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine; Kho đạn gần Kiev nổ lớn; Nguyên nhân lũ quét ở Nepal…

Nóng thế giới hôm nay 31/8: Căng thẳng vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Nga

Nóng thế giới hôm nay 31/8: Căng thẳng vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Quan chức Nga cho rằng Mỹ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân; Nghị sĩ Nga tiết lộ lý do Moscow chưa dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine; Kho đạn gần Kiev nổ lớn; Nguyên nhân lũ quét ở Nepal…

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu
Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Theo ông Andrey Belousov, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ nghiêm túc cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân tại châu Âu

VOV.VN - Theo ông Andrey Belousov, nỗ lực của Washington nhằm khởi xướng thảo luận về vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga thực chất là nhằm đánh lạc hướng dư luận quốc tế khỏi mối đe dọa mà ông cho là xuất phát từ kho vũ khí hạt nhân Mỹ đang triển khai tại châu Âu.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine
Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích
Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Kịch bản nguy hiểm khi cuộc chiến Iran tác động qua lại với xung đột Ukraine
Kịch bản nguy hiểm khi cuộc chiến Iran tác động qua lại với xung đột Ukraine

VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…

Kịch bản nguy hiểm khi cuộc chiến Iran tác động qua lại với xung đột Ukraine

Kịch bản nguy hiểm khi cuộc chiến Iran tác động qua lại với xung đột Ukraine

VOV.VN - Tình thế rủi ro ở đây là cả Ukraine lẫn Iran đều đang xung đột với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới, đó là Nga và Mỹ. Và hai cuộc xung đột này đang đứng trước nguy cơ hội tụ mạnh với nhau, làm bùng phát một cuộc thế chiến mới…

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ