English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

Thứ Năm, 09:38, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/9, cảnh sát hình sự Đức đã xác định được mẫu ADN của 2 người đàn ông mang hộ chiếu Nga, bị tình nghi đưa UAV gắn chất nổ vào sân bay Leipzig/Halle. Vụ việc bị Berlin cáo buộc là âm mưu tấn công do Nga hậu thuẫn, làm leo thang căng thẳng ngoại giao giữa EU và Moscow.

 

Theo truyền thông Đức, nghi phạm thứ nhất mang quốc tịch Belarus kiêm hộ chiếu Nga, từng có tiền án tại các quốc gia Baltic và nhập cảnh khu vực Schengen qua thị thực du lịch do Italy cấp. Nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Nga và Latvia, đóng vai trò hậu cần và huấn luyện; người này nhập cảnh qua Berlin vào cuối tháng 7, thuê xe đến Leipzig rồi rời Đức hai ngày trước vụ việc.

Dấu vết ADN của cả hai được tìm thấy trên thiết bị bay, trong hộp kim loại chứa thuốc nổ và trên ăng-ten gắn gần sân bay, trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Litva và Phần Lan.

vu uav phat no o san bay leipzig Duc xac dinh 2 nghi pham mang ho chieu nga hinh anh 1
Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, phản ứng mạnh với Nga về vụ việc. Ảnh: Reuters.

Sân bay Leipzig là trung tâm vận tải chiến lược của quân đội Đức và NATO. Trước đó vào đầu tháng 8, nhà chức trách phát hiện một drone mang thuốc nổ tại khu vực hàng hóa gần các máy bay vận tải của Ukraine. Một thiết bị khác va chạm với máy bay của hãng DHL ngay sau đó, và chiếc thứ ba mang dấu vết thuốc nổ cũng được tìm thấy ở khu vực lân cận.

Trước vụ việc này, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas, nhận định vụ việc mang dấu hiệu của "hành vi khủng bố do nhà nước bảo trợ", đồng thời cho biết EU đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới, bao gồm siết chặt cấp thị thực du lịch cho công dân Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ không dung thứ cho các hành động tấn công bằng khí tài quân sự trên lãnh thổ khối.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc, coi đây là sai lầm "thô thiển" của Đức và Moscow cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Berlin để phản đối.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran
Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong
Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/9/2026): Mỹ tấn công dữ dội vào Iran, Tehran trả đũa mãnh liệt; Nga sát cánh cùng Iran; EU và NATO phản ứng vụ UAV ở Đức; SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek…

Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

Nóng thế giới hôm nay 3/9: Cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát với nhiều thương vong

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 3/9/2026): Mỹ tấn công dữ dội vào Iran, Tehran trả đũa mãnh liệt; Nga sát cánh cùng Iran; EU và NATO phản ứng vụ UAV ở Đức; SCO 2026 thông qua Tuyên bố Bishkek…

Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt
Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng trừng phạt. Mỹ - Iran tiếp tục giao tranh. Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức. Quan hệ Moscow - Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước.

Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

Thời sự quốc tế tối 2/9: Nga tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng vây trừng phạt

VOV.VN - Nga vừa tuyên bố sát cánh cùng Iran giữa vòng trừng phạt. Mỹ - Iran tiếp tục giao tranh. Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức. Quan hệ Moscow - Berlin leo thang căng thẳng sau quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Ba Lan ưu tiên công nghiệp quốc phòng trong nước.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức
Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

Lãnh đạo châu Âu và NATO phản ứng sau vụ tấn công UAV ở Đức

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO bày tỏ đoàn kết với Đức sau vụ “tấn công bằng máy bay không người lái” tại sân bay Leipzig, đồng thời cam kết phản ứng phối hợp, tăng cường khả năng răn đe và tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ