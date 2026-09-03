Vụ UAV phát nổ ở sân bay Leipzig: Đức xác định 2 nghi phạm mang hộ chiếu Nga

Theo truyền thông Đức, nghi phạm thứ nhất mang quốc tịch Belarus kiêm hộ chiếu Nga, từng có tiền án tại các quốc gia Baltic và nhập cảnh khu vực Schengen qua thị thực du lịch do Italy cấp. Nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Nga và Latvia, đóng vai trò hậu cần và huấn luyện; người này nhập cảnh qua Berlin vào cuối tháng 7, thuê xe đến Leipzig rồi rời Đức hai ngày trước vụ việc.

Dấu vết ADN của cả hai được tìm thấy trên thiết bị bay, trong hộp kim loại chứa thuốc nổ và trên ăng-ten gắn gần sân bay, trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Litva và Phần Lan.

Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, phản ứng mạnh với Nga về vụ việc. Ảnh: Reuters.

Sân bay Leipzig là trung tâm vận tải chiến lược của quân đội Đức và NATO. Trước đó vào đầu tháng 8, nhà chức trách phát hiện một drone mang thuốc nổ tại khu vực hàng hóa gần các máy bay vận tải của Ukraine. Một thiết bị khác va chạm với máy bay của hãng DHL ngay sau đó, và chiếc thứ ba mang dấu vết thuốc nổ cũng được tìm thấy ở khu vực lân cận.

Trước vụ việc này, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Kaja Kallas, nhận định vụ việc mang dấu hiệu của "hành vi khủng bố do nhà nước bảo trợ", đồng thời cho biết EU đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới, bao gồm siết chặt cấp thị thực du lịch cho công dân Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ không dung thứ cho các hành động tấn công bằng khí tài quân sự trên lãnh thổ khối.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ cáo buộc, coi đây là sai lầm "thô thiển" của Đức và Moscow cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Berlin để phản đối.