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Biển Đỏ trước nguy cơ trở thành "điểm nóng" thứ 2 ở Trung Đông

Thứ Tư, 18:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Phiên họp ngày 14/7 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ Biển Đỏ trở thành tâm điểm căng thẳng mới của Trung Đông, trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Những tháng gần đây, các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ đã nhiều lần làm gián đoạn một trong những tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới. Giới quan sát lo ngại, sau những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, điểm nóng tiếp theo có thể là eo biển Bab el-Mandeb – cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu tuyến đường này tiếp tục bị đe dọa, không chỉ hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ vùng Vịnh mà cả chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu cũng sẽ chịu tác động đáng kể.

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Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lo ngại Biển Đỏ có nguy cơ trở thành "điểm nóng" thứ 2 của Trung Đông. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/7, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nhấn mạnh, nguy cơ này không phải là giả định. Đại sứ Mỹ Mike Waltz đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cho rằng việc nhóm này tiếp tục tấn công tàu thuyền quốc tế đang đặt tự do hàng hải trước những thách thức nghiêm trọng. Mỹ cũng cáo buộc Iran cùng một số thực thể của Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Houthi thông qua việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ chương trình tên lửa và máy bay không người lái.

"Nếu Iran sẵn sàng đe dọa eo biển Hormuz, thì bao lâu nữa lực lượng Houthi sẽ noi gương Tehran và tìm cách phong tỏa Biển Đỏ? Họ đã từng đưa ra những lời đe dọa như vậy", ông Waltz nói.

Những lập luận này của phía Mỹ đã ngay lập tức bị đại diện Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an bác bỏ. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Tôn Lỗi còn cho rằng chính các hành động quân sự của Mỹ tại Trung Đông mới là nguyên nhân khiến căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

"Những cáo buộc của phía Mỹ đối với Trung Quốc hoàn toàn vô căn cứ. Trung Quốc luôn thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự và lưỡng dụng. Chính Mỹ đã cản trở những nỗ lực của Hội đồng Bảo an nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, khiến xung đột Gaza lan rộng và làm tình hình Biển Đỏ leo thang. Mỹ cần có những hành động thiết thực để duy trì hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông".

Trong khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua Bab el-Mandeb vẫn hiện hữu, việc Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết 2826, gia hạn thêm 6 tháng cơ chế yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ cũng đã phản ánh nhận thức chung của cộng đồng quốc tế rằng mọi diễn biến tại Biển Đỏ không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.

Hồng Nhung/VOV1
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