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Biểu tình ở Pháp tiếp tục lan rộng

Thứ Tư, 10:04, 14/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp bước vào "Hồi V" với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Việc phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm.

Số liệu người tham gia có sự chênh lệch lớn giữa các bên: Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng hơn 160.000 người, trong khi liên đoàn các tổ chức thanh niên khẳng định con số lên tới 480.000 người, riêng thủ đô Paris ghi nhận khoảng 41.500 người tham gia ở hai đoàn tuần hành.

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Biểu tình tại Pháp. Ảnh: Reuters.

Không chỉ tập trung ở thủ đô, phong trào còn lan rộng tới nhiều thành phố lớn như Nantes, Lens, Strasbourg, Lyon với 11.000 người, Bordeaux với 4.000 người và Marseille với 3.800 người. Đáng chú ý, nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg đã đến ủng hộ người biểu tình trước cổng trường trung học Paul-Eluard tại Saint-Denis, một trong những tâm chấn của phong trào.

Làn sóng phản kháng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống trường học. Dù Bộ Giáo dục thông báo hơn 94% trường trung học vẫn duy trì hoạt động, nhưng vẫn có 214 trường buộc phải đóng cửa hoàn toàn. Ở bậc đại học, tổ chức Union étudiante cho biết khoảng 90% trong số 70 trường đại học đã bị phong tỏa hoặc đóng cửa, dù phía chính phủ ghi nhận tình trạng đình trệ xảy ra tại khoảng 1/3 số cơ sở.

Tình hình đụng độ cũng để lại nhiều thương tích và tranh cãi. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết Cơ quan Thanh tra cảnh sát quốc gia (IGPN) đã mở 36 cuộc điều tra, gồm 4 vụ liên quan đến các thương tích tàn phế và 6 vụ gây chấn thương nghiêm trọng. Kể từ đầu phong trào đến nay, hơn 200 học sinh, hơn 800 cảnh sát, hiến binh cùng 147 nhân viên ngành giáo dục đã bị thương.

Để ứng phó với tình hình, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray thông báo đã bắt đầu điều động 3.000 giáo viên dạy thay tới những trường học bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đại diện học sinh, sinh viên dự kiến sẽ có cuộc gặp tiếp theo với lãnh đạo Bộ Giáo dục vào chiều 15/10, trước thềm ngày hành động toàn quốc vì sức mua dự kiến diễn ra hôm 17/10.

Anh Tuấn/VOV-Paris  
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