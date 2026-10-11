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Ấn Độ bác bỏ quan ngại của OHCHR liên quan đến các cuộc biểu tình tại New Delhi

Chủ Nhật, 20:09, 11/10/2026
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VOV.VN - Hôm nay (11/10), Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên tiếng bác bỏ những quan ngại của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) về việc bắt giữ hàng loạt người biểu tình tại New Delhi, cho rằng những nhận xét này là không có cơ sở và là sự can thiệp “không thể chấp nhận được” vào công việc nội bộ của Ấn Độ.

 

Trong tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh, Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, trong đó quyền biểu tình ôn hòa được Hiến pháp bảo đảm, cùng với sự bảo vệ của các thiết chế vững mạnh, hệ thống tư pháp độc lập và báo chí tự do.

Theo phía Ấn Độ, quyền biểu tình tại bất kỳ quốc gia dân chủ nào cũng cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các cơ quan thực thi pháp luật của nước này hoạt động theo quy định pháp luật, trong khi người dân có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết khiếu nại thông qua hệ thống tòa án.

An Do bac bo quan ngai cua ohchr lien quan den cac cuoc bieu tinh tai new delhi hinh anh 1
Người biểu tình tại New Delhi cố trèo qua rào chắn an ninh. Ảnh: ANI

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đồng thời chỉ trích Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc có cách tiếp cận thiếu nhất quán trong các tuyên bố công khai, có những tiêu chuẩn kép có thể làm suy giảm uy tín của các thể chế đa phương và niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.

Trước đó, ngày 10/10, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại trước các thông tin về việc bắt giữ hàng loạt người biểu tình, thủ lĩnh phong trào, thành viên các tổ chức xã hội dân sự, luật sư và nhà báo trước và trong các cuộc biểu tình quy mô lớn tại New Delhi.

Cơ quan này kêu gọi chính quyền Ấn Độ bảo đảm đầy đủ quyền biểu tình ôn hòa, đồng thời nhấn mạnh mọi hạn chế đối với biểu tình phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tính cần thiết và tương xứng.

Các cuộc biểu tình tại New Delhi xuất phát từ việc người dân yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ấn Độ Gyanesh Kumar từ chức, đồng thời phản đối quy trình rà soát đặc biệt danh sách cử tri (SIR). Trước tình hình này, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và tạm giữ những người biểu tình bị cho là vi phạm quy định pháp luật.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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