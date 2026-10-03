Hàng trăm trường học bị ảnh hưởng giữa làn sóng biểu tình tại Pháp

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vào ngày 02/10, giảm khoảng 30% so với ngày 01/10. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành 1.747 vụ bắt giữ trong ngày, giảm gần 200 vụ so với ghi nhận trước đó.

Tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình 02/10. Ảnh: Reuters

Dù vậy, tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình. Riêng tại vùng Île-de-France, 55 trường trung học đã chứng kiến đụng độ, bạo lực hoặc phá hoại, đi kèm nhiều vụ đốt phá. Tại Sélestat thuộc vùng Bas-Rhin, một học sinh đã bị thương nặng ở tay do bình xịt phát nổ khi bị ném vào đống lửa. Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp cũng cho biết có 3 nhân viên giáo dục bị thương trong ngày thứ Sáu, giảm so với con số 31 người của ngày thứ Năm.

Hóa đơn thiệt hại cơ sở vật chất tiếp tục tăng vọt. Vùng Île-de-France ước tính chi phí khắc phục lên tới 7 triệu euro, trong khi vùng Auvergne-Rhône-Alpes chịu thiệt hại từ 25 đến 30 triệu euro, bao gồm cả khuôn viên xung quanh trường và các phương tiện giao thông bị phá hoại. Tại vùng Pays de la Loire, công tác sửa chữa riêng trường trung học Nelson-Mandela ở Nantes đã ước tính tiêu tốn ít nhất 2 triệu euro.

Cách ứng phó của lực lượng an ninh hiện cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nghiệp đoàn Thẩm phán Pháp đã lên án việc sử dụng vũ lực mà họ cho là không tương xứng, trong đó Ân xá Quốc tế đặc biệt yêu cầu đình chỉ việc sử dụng súng bắn đạn cao su nhằm vào các học sinh trung học.

Tuy nhiên, tình hình phong tỏa tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là sau khi cuộc đối thoại với Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp kết thúc mà không đạt được giải pháp cụ thể nào. Thất vọng trước kết quả này, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phong tỏa và ấn định đợt ra quân "Hồi III" vào ngày 06/10. Lời kêu gọi biểu tình và đình công cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức sinh viên cùng liên minh nghiệp đoàn giáo dục.

Nhằm xoa dịu căng thẳng, Bộ trưởng Edouard Geffray thừa nhận giới học sinh lâu nay "thường được tham vấn nhưng ít khi thực sự được lắng nghe". Ông Geffray cam kết ngay trong tuần tới sẽ công bố kế hoạch đẩy nhanh việc bố trí giáo viên dạy thay, đồng thời khởi động các chương trình cụ thể về vấn đề học tập, sĩ số lớp, nâng cấp cơ sở vật chất và tăng cường dân chủ học đường.