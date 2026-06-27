Lebanon, Israel và Mỹ ký thỏa thuận khung ba bên và phản ứng của các bên liên quan

Thỏa thuận khung ba bên giữa Lebanon, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ 5, giữa Lebanon và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ, nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Lebanon, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, đồng thời cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ.

Ông Marco Rubio cho biết, các bên nhất trí thành lập Nhóm Điều phối quân sự ba bên cho Lebanon để thực hiện khuôn khổ của thỏa thuận này, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ ngay lập tức quyên góp 100 triệu USD, cho công tác hỗ trợ nhân đạo phối hợp với Liên Hợp Quốc, cũng như hỗ trợ lực lượng vũ trang Lebanon hơn 30 triệu USD.

Các đại diện Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ngày 15/4/2026, (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi và nhấn mạnh thỏa thuận sẽ cho phép Israel duy trì vùng đệm tại miền Nam Lebanon, cho đến khi Hezbollah giải giáp và không còn mối đe dọa đối với nước này. Ông Netanyahu cũng nêu về 2 khu vực thí điểm tại miền Nam Lebanon sẽ bàn giao để quân đội Lebanon kiểm soát.

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng của ông Netanyahu cho biết, quân đội Israel sẽ duy trì quyền tự do hành động trong toàn bộ khu vực an ninh, để loại bỏ mọi mối đe dọa.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Lebanon trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát.

Trong khi đó, nghị sĩ Lebanon thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Fadlallah cảnh báo, chính quyền Lebanon không nên thực thi thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chỉ phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ tạo ra những chia rẽ nội bộ nguy hiểm.

Trên thực địa, quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt 7 thành viên Hezbollah hoạt động gần “vùng an ninh” của họ ở miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân thị trấn Mansouri ở miền Nam Lebanon sơ tán. Đây là lệnh sơ tán đầu tiên của Israel được đưa ra, kể từ khi một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah được công bố vào cuối tuần trước.