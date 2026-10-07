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Bộ Đầu tư Indonesia sẽ cấp giấy phép lưu trú cho lao động nước ngoài

Thứ Tư, 11:47, 07/10/2026
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VOV.VN - Bộ Đầu tư và Hạ nguồn (Downstreaming) Indonesia sẽ tiếp quản việc cấp thẻ giấy phép lưu trú có thời hạn (KITAS) cho lao động nước ngoài. Đây là động thái nhằm tinh giản các thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư của đất nước.

 

Tại Diễn đàn Bền vững Quốc tế Indonesia (ISF) năm 2026 diễn ra trong ngày 6-7/10 tại Jakarta, Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Rosan Roeslani thông báo, trong vòng 2 tháng tới, tất cả các thẻ KITAS sẽ do Bộ Đầu tư cấp.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra sau thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Đầu tư và Hạ nguồn, Bộ Nhân lực, cùng Bộ Di trú và Cải huấn. Theo hệ thống mới được tích hợp, quy trình cấp phép dự kiến hoàn tất trong vòng 6 ngày. Việc rút ngắn thời gian này nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư của Indonesia thông qua sự minh bạch trong dịch vụ.

bo Dau tu indonesia se cap giay phep luu tru cho lao dong nuoc ngoai hinh anh 1
Bộ trưởng Đầu tư và Hạ nguồn Rosan Roeslani trả lời báo chí bên lề Diễn đàn Bền vững quốc tế tại Jakarta. Ảnh: PV/VOV-Jakarta

Việc tích hợp liên bộ giúp kết nối hệ thống Đăng ký Trực tuyến Một cửa (OSS) của Indonesia với cơ sở dữ liệu quốc gia về việc làm và di trú. Hệ thống này bao gồm việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài (RPTKA), thị thực lưu trú có thời hạn (VITAS), giấy phép lưu trú có thời hạn (ITAS) và giấy phép lưu trú vĩnh viễn (ITAP).

Ngoài giấy phép cho lao động nước ngoài, Bộ trưởng Roeslani nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của chính phủ nhằm tăng cường hoạt động cấp phép kinh doanh nói chung qua hệ thống Đăng ký Trực tuyến Một cửa. Bộ Đầu tư và Hạ nguồn đã phê duyệt hơn 370 giấy phép kinh doanh thông qua một cơ chế đặc biệt, tự động cấp giấy phép nếu các cơ quan chức năng không đáp ứng được thời hạn dịch vụ đã quy định.

Theo ông Roeslani, điều này sẽ mang lại sự chắc chắn và minh bạch hơn trong quá trình xử lý mọi loại giấy phép tại Indonesia, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy các quy định là yếu tố then chốt để thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao và bền vững vào đất nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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