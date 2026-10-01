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Indonesia đình chỉ 5 quan chức sau vụ “nhà tù hạng sang”

Thứ Năm, 16:58, 01/10/2026
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VOV.VN - Nhà chức trách Indonesia đã đột kích một nhà tù ở Tây Java, nơi các tù nhân bị cáo buộc đang trả tiền để sống trong điều kiện xa hoa. Giám đốc nhà tù và 4 quan chức cấp cao khác bị đình chỉ công tác.

 

Văn phòng thanh tra Indonesia cho biết một cuộc kiểm tra đã phát hiện một cụm căn hộ được trang bị nội thất xa hoa do các tù nhân sinh sống trong khuôn viên nhà tù Cibinong ở Bogor, phía nam thủ đô Jakarta. Các tù nhân bị cáo buộc đã trả tiền thuê nhà với đầy đủ ghế sofa, giường lớn, tivi, tủ lạnh, thậm chí cả bàn ăn.

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Bên trong một căn hộ trong khuôn viên nhà tù Cibinong ở Bogor. Ảnh: Antara

Hình ảnh do văn phòng thanh tra công bố sau khi đến nơi gây bất ngờ cho thấy các chai bia, rượu whisky và các loại rượu khác trong tủ lạnh. Một cổng ra vào không khóa nối sân xung quanh các biệt thự với một khu rừng tre, cho phép các tù nhân ra vào tùy ý.

Theo bà Syafrida Rachmawati Rasahan - quan chức văn phòng thanh tra, có một "khu vực đậu xe sang trọng" trong khuôn viên, cũng như một bể bơi và một phòng tập thể dục. Một máy mô phỏng chơi golf đang được xây dựng. Nhà tù này giam giữ nhiều tù nhân, bao gồm cả những người bị kết án về tội bạo lực cũng như các tội phạm kinh tế như tham nhũng.

Các cơ quan chức năng cho biết sẽ báo cáo kết quả điều tra sơ bộ lên Quốc hội vào tuần tới. Đến nay, đã có 52 tù nhân bị thẩm vấn. Giám đốc nhà tù và 4 quan chức cấp cao khác đã bị đình chỉ công tác. Chính quyền chưa tiết lộ những tù nhân nào đã ở trong khu nhà sang trọng này.

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Indonesia đối phó với “học sinh AI”

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đã ban hành các hướng dẫn quốc gia nhằm hạn chế cách học sinh sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), với những quy định nghiêm ngặt hơn cho học sinh nhỏ tuổi và linh hoạt hơn cho học sinh lớn tuổi.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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