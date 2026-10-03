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Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất

Thứ Bảy, 11:56, 03/10/2026
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VOV.VN - Indonesia mới tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ (AAV) M-35 do Mỹ sản xuất, nhằm tăng cường năng lực tác chiến từ biển vào bờ của lực lượng Thủy quân lục chiến. Đây là một phần trong thỏa thuận bán quân sự nước ngoài (FMS) đầu tiên của Indonesia với Mỹ.

Lễ tiếp nhận và bàn giao được tổ chức tại Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 1 ở Nam Jakarta hôm 28/9, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Đây là lô đầu tiên trong tổng số 35 xe chiến đấu đổ bộ M-35 trị giá 23 triệu USD,mà Indonesia đã đặt mua thông qua chương trình Bán quân sự nước ngoài của Mỹ. 23 xe còn lại của giai đoạn đầu sẽ được bàn giao vào cuối tháng 11 tới.

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Indonesia tiếp nhận 12 xe chiến đấu đổ bộ AAV M-35 do Mỹ sản xuất. Ảnh: Thuỷ quân Lục chiến Indonesia

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Muhammad Ali cho biết, Indonesia được hưởng mức giá ưu đãi nhờ quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng thủy quân lục chiến hai nước. Sau khi hoàn tất tiếp nhận 105 xe chiến đấu đổ bộ M-35 sẽ phân bổ cho ba lực lượng Thủy quân lục chiến đóng tại thủ đô Jakarta, Sidoarjo và Sorong, mỗi đơn vị 35 chiếc.  Theo kế hoạch, Indonesia thực hiện mua sắm theo từng giai đoạn, dự kiến đến năm 2028 sẽ trang bị 105 xe chiến đấu đổ bộ M-35 cho lực lượng Thủy quân lục chiến.

Trong khi đó, Đại diện Đại sứ Mỹ tại Indonesia, Aqueelah Johnson cho biết, việc Indonesia mua sắm xe đổ bộ tấn công M-35 thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy an ninh và sẵn sàng trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua hiện đại hóa các thiết bị quân sự. Thuỷ quân lục chiến hai nước đã thử nghiệm và ghi nhận hiệu suất trong chiến đấu của xe đổ bộ tấn công M-35, sẽ cung cấp và nâng cao khả năng đổ bộ vượt biển, tiếp cận bờ trên khắp quần đảo Indonesia.

Xe đổ bộ tấn công M-35 là phiên bản của dòng xe thiết giáp đổ bộ AAV-7A1, sử dụng hệ thống bánh xích và có khả năng hoạt động trên mặt nước và đất liền. Xe nặng khoảng 23 tấn, có thể chở ba thành viên kíp lái cùng 18 binh sĩ; vận tốc đạt khoảng 15 km/giờ trên mặt nước và 75 km/giờ trên đất liền; có khả năng hoạt động trong điều kiện biển động cấp 5, với độ cao sóng từ 2,5 đến 4 m. Ngoài ra, M-35 được trang bị súng máy hạng nặng 12,7 mm, súng phóng lựu tự động 40 mm và tích hợp trang thiết bị phù hợp với hệ thống chỉ huy, chiến đấu của lực lượng Hải quân Indonesia.

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Tuấn Dũng/VOV-Jarkatar
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