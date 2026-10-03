Indonesia khuyến khích hợp tác nhằm ngăn ngừa căng thẳng tại Biển Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Arif Havas Oegroseno đưa ra thông điệp này khi khai mạc Cuộc họp Nhóm Công tác lần thứ 21 về Môi trường Biển và Ven biển tại Biển Đông và Hội thảo lần thứ 35 về Quản lý các Xung đột tại Biển Đông, diễn ra tại Jakarta từ ngày 27-30/9.

Hội thảo lần thứ 35 về Quản lý các xung đột tại Biển Đông tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Kemlu

Diễn đàn là cơ hội để các bên đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác thực chất, giúp duy trì sự kết nối và tương tác giữa các bên trong bối cảnh vấn đề Biển Đông còn nhiều phức tạp. Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) như một khuôn khổ cho sự tương tác hòa bình và giải quyết các bất đồng trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, ông Havas khuyến khích việc chuyển hóa các nội dung đối thoại tại Hội thảo Biển Đông thành những dự án cụ thể như một hình thức biện pháp xây dựng lòng tin. Những nỗ lực này được coi là quan trọng để duy trì đối thoại mang tính xây dựng, đồng thời ngăn chặn sự leo thang căng thẳng và xung đột tại Biển Đông.

Hội thảo năm nay quy tụ 85 học giả, đại diện các cơ quan nghiên cứu chính sách (think-tank) của chính phủ và các đại biểu đến từ Trung Quốc, Brunei Darussalam, Indonesia, Lào, Việt Nam, Philippines, Myanmar và Đài Loan ( Trung Quốc). Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông, đặc biệt là công tác quản lý môi trường biển và ven biển cũng như các bước đi thực tiễn trong việc quản lý các xung đột.

Bên cạnh việc đánh giá tiến độ các dự án hợp tác đang triển khai, các đại biểu còn thảo luận về một số đề xuất dự án mới và thống nhất thực hiện 3 dự án hợp tác mới, bao gồm hai dự án do Việt Nam đề xuất và một dự án do Indonesia đề xuất. Diễn đàn cũng tạo không gian để các bên tham gia chia sẻ kinh nghiệm về hợp tác biển, bao gồm hợp tác dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).