Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật cảnh báo đối với người dân Mỹ về những mối đe dọa khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở Ukraine.

Đường phố Kiev sau một đợt không kích của Nga. Ảnh: Twitter.

Theo thông báo cập nhật được đăng tải trên trang web của Bộ hôm 28/8, cơ quan này tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột tiếp diễn. Tài liệu này giải thích rằng cảnh báo trên đề cập tình trạng bất ổn có thể dẫn đến các rủi ro về an ninh.

Mặc dù mức độ nguy hiểm tổng thể vẫn không thay đổi, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng họ đã cập nhật cảnh báo để phản ánh những rủi ro hiện tại liên quan đến xung đột vũ trang và để làm rõ tình hình an ninh chung cho công dân Mỹ.

Bất chấp tình hình an ninh hiện nay, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Đại sứ quán nước này tại Kiev vẫn mở cửa và hoạt động bình thường.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine và những nơi khác có thể trở thành mục tiêu tấn công của Moscow nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Anh xấu đi nhanh chóng và một ngày sau khi lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp cung cấp để tập kích Donetsk, khiến ít nhất 8 người bị thương.