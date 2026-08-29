English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cập nhật cảnh báo công dân "không nên đến" Ukraine

Thứ Bảy, 17:42, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột đang diễn ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cập nhật cảnh báo đối với người dân Mỹ về những mối đe dọa khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra ở Ukraine.

my cap nhat canh bao cong dan khong nen den ukraine hinh anh 1
Đường phố Kiev sau một đợt không kích của Nga. Ảnh: Twitter.

Theo thông báo cập nhật được đăng tải trên trang web của Bộ hôm 28/8, cơ quan này tiếp tục khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Ukraine do tình trạng xung đột tiếp diễn. Tài liệu này giải thích rằng cảnh báo trên đề cập tình trạng bất ổn có thể dẫn đến các rủi ro về an ninh.

Mặc dù mức độ nguy hiểm tổng thể vẫn không thay đổi, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng họ đã cập nhật cảnh báo để phản ánh những rủi ro hiện tại liên quan đến xung đột vũ trang và để làm rõ tình hình an ninh chung cho công dân Mỹ.

Bất chấp tình hình an ninh hiện nay, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Đại sứ quán nước này tại Kiev vẫn mở cửa và hoạt động bình thường.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine và những nơi khác có thể trở thành mục tiêu tấn công của Moscow nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Anh xấu đi nhanh chóng và một ngày sau khi lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp cung cấp để tập kích Donetsk, khiến ít nhất 8 người bị thương.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến

VOV.VN - Lời kêu gọi bầu cử của cựu quan chức quốc phòng Mykhailo Fedorov là thách thức trực diện nhất đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động tiến công quốc gia này vào đầu năm 2022.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống thời chiến

VOV.VN - Lời kêu gọi bầu cử của cựu quan chức quốc phòng Mykhailo Fedorov là thách thức trực diện nhất đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động tiến công quốc gia này vào đầu năm 2022.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong
UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

UAV Ukraine tấn công dữ dội cơ sở dầu mỏ Nga, ít nhất 91 người thương vong

VOV.VN - Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào một trung tâm xăng dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đã gây ra ít nhất 91 thương vong tại đây.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine
Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

Tên lửa đạn đạo Nga khoét sâu lỗ hổng phòng không Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không Ukraine đối mặt với sự đe dọa của tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV phóng từ Nga sang, trong đó tên lửa đạn đạo tỏ ra nguy hiểm nhất.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích
Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bốc cháy vì bị UAV Ukraine tập kích

VOV.VN - Một nhà máy lọc dầu lớn tại tỉnh Yaroslavl của Nga bốc cháy sau một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev
UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

UAV Ukraine oanh tạc kho hàng Wildberries, Nga giội tên lửa vào Kiev

VOV.VN - Kyiv Independent dẫn các kênh theo dõi chiến sự cho biết, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho hàng thuộc Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn của Nga - tại tỉnh Tula hôm 5/8.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ