Mưa lũ tiếp tục hoành hành tại Nam Á: Hàng triệu người chịu ảnh hưởng

Tại Ấn Độ, bang Assam ở vùng Đông Bắc tiếp tục là tâm điểm của đợt thiên tai. Theo Cơ quan Quản lý thiên tai bang Assam (ASDMA), khoảng 905.000 người tại 21 huyện vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ. Ít nhất 41 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa, hơn 45.000 người đang sơ tán tại các trung tâm cứu trợ. Lũ đã nhấn chìm gần 1.800 ngôi làng, gây thiệt hại lớn đối với nhà cửa, hoa màu và chăn nuôi.

Mưa lũ ở Ấn Độ. Ảnh: ANI

Trong khi đó, gió mùa mạnh tiếp tục trút mưa lớn xuống các bang miền Tây như Gujarat và Maharashtra. Riêng huyện Valsad của bang Gujarat ghi nhận lượng mưa khoảng 920 mm trong vòng 24 giờ, buộc chính quyền phải đóng cửa trường học và triển khai lực lượng cứu hộ sơ tán khoảng 200 người khỏi các khu vực ngập sâu. Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) duy trì cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị tại nhiều bang trong vài ngày tới.

Sạt lở đất ở Ấn Độ. Ảnh: ANI

Tại Afghanistan, lũ quét tại tỉnh miền Đông Nuristan đã khiến gần 30 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương và trên 100 người vẫn mất tích. Nhiều ngôi nhà, đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Chính quyền Afghanistan đang huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, đồng thời cảnh báo mưa lớn có thể tiếp tục ảnh hưởng tới nhiều tỉnh trên cả nước.

Ở Pakistan, mưa gió mùa tiếp tục gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Punjab, Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan. Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Pakistan cho biết ít nhất 43 người đã thiệt mạng trong những ngày gần đây, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và nhiều tuyến đường bị lũ cuốn trôi, gây gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục duy trì cảnh báo lũ và sạt lở tại nhiều khu vực sau đợt mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 7. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 53 người thiệt mạng, khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ này. Công tác cứu trợ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Ngập lụt ở thủ đô Bangladesh. Ảnh: ANI

Tại Nepal, mưa lớn ở khu vực thượng nguồn tiếp tục làm mực nước các sông Koshi và Narayani dâng cao. Chính quyền Nepal đã nâng mức cảnh báo lũ tại nhiều địa phương, đồng thời cảnh báo lưu lượng nước từ Nepal có thể tiếp tục gây ngập cho các vùng hạ lưu thuộc bang Bihar ở miền Bắc Ấn Độ.

Các cơ quan khí tượng trong khu vực nhận định gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh và có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới. Chính quyền các nước Nam Á đã tăng cường lực lượng cứu hộ, mở thêm các trung tâm sơ tán và khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở hạn chế đi lại, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, trong bối cảnh biến đổi khí hậu được cho là đang làm gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng mưa lớn cực đoan tại khu vực.