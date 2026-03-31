Iran tấn công tàu chở dầu khổng lồ ngoài khơi Dubai sau cảnh báo đanh thép từ Mỹ

Mục tiêu bị tấn công là tàu Al-Salmi treo cờ Kuwait, đánh dấu vụ việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tập kích nhằm vào tàu thương mại tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các đòn tấn công này được thực hiện bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái mang chất nổ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự Iran hôm 28/2.

Sau một tháng giao tranh, xung đột đã lan rộng trên toàn Trung Đông, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng năng lượng và dấy lên lo ngại về nguy cơ đẩy kinh tế toàn cầu vào một vòng xoáy bất ổn mới.

Một tòa nhà công nghiệp và một xe bồn chở nhiên liệu của Israel bốc cháy vì bị trúng mảnh vỡ từ tên lửa Iran tại Haifa, Israel, ngày 30/3. Ảnh: Reuters

Giá dầu thô ngay lập tức phản ứng mạnh sau vụ tấn công, khi các tàu chở dầu cỡ lớn, với sức chứa khoảng 2 triệu thùng, trị giá hơn 200 triệu USD theo giá thị trường hiện nay, trở thành mục tiêu dễ tổn thương trong khu vực.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait - chủ sở hữu con tàu, xác nhận vụ việc đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hại phần thân tàu. Giới chức Dubai sau đó cho biết đám cháy đã được khống chế sau cuộc tấn công bằng UAV, song không ghi nhận rò rỉ dầu cũng như thương vong đối với thủy thủ đoàn.

Giá dầu và nhiên liệu tăng cao đang gây áp lực lên chi tiêu của người dân Mỹ, tạo ra thách thức lớn cho ông Trump và đảng Cộng hòa trước bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11/2026 – thời điểm họ cam kết kiểm soát giá năng lượng và thúc đẩy sản lượng khai thác trong nước.

Theo dữ liệu từ GasBuddy, giá xăng bán lẻ trung bình trên toàn nước Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 4 USD/gallon sau hơn ba năm. Trong khi đó, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng tới 56% chỉ trong một tháng – mức tăng mạnh chưa từng có, vượt hơn 113 USD/thùng.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đặt mục tiêu đạt được một thỏa thuận với Iran trước thời hạn mới là ngày 6/4, trong đó yêu cầu trọng tâm là mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Bà cũng khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực, dù lập trường của Tehran có phần khác biệt so với Mỹ.