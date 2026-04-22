IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel

Thứ Tư, 15:56, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẵn sàng tạo ra các diễn biến “gây sốc” trên chiến trường, vượt ngoài tính toán của Mỹ và Israel.

Trong tuyên bố ngày 22/4 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh các lực lượng trực thuộc cùng lực lượng dân quân Basij “sẵn sàng tạo ra các diễn biến gây sốc, vượt xa sự tính toán của kẻ thù, thông qua việc sử dụng các ‘quân bài’ mới trên chiến trường”.

irgc doa tung don gay soc vuot ngoai tinh toan my - israel hinh anh 1
Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

IRGC cho biết lực lượng này đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và quyết tâm tiếp tục đối đầu với các đối thủ, đồng thời “sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mang tính quyết định, dứt khoát và ngay lập tức nếu đối phương tiếp tục có các hành động đe dọa hoặc gây hấn”.

“Trong vòng xoáy xung đột quân sự mới có thể xảy ra, chúng tôi sẽ giáng những đòn chí mạng vượt ngoài sức tưởng tượng của đối phương vào các tài sản còn lại của họ trong khu vực”, tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Theo IRGC, Mỹ và Israel đã phát động một cuộc chiến nhằm vào Iran từ ngày 28/2, trong đó ám sát Lãnh đạo tối cao - Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân, trường học, bệnh viện và một giáo đường Do Thái tại Tehran.

Đáp trả, các lực lượng vũ trang Iran đã triển khai 100 đợt tấn công trả đũa trong khuôn khổ Chiến dịch “Lời hứa chân thực 4”, phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh cùng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Tây Á và các vị trí của Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Đề cập đến chiến dịch kết hợp tên lửa và máy bay không người lái gần đây, IRGC cho biết Chiến dịch “Lời hứa chân thực 4” đã “giáng những đòn chí mạng và tàn khốc vào cơ sở hạ tầng, các trung tâm chiến lược và năng lực hậu cần của đối phương”. Điều này đã tạo ra một “khoảng trống nhận thức” đối với liên minh Mỹ và Israel, dẫn đến những tính toán sai lầm và buộc phía đối phương phải đề nghị ngừng bắn trước Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Mỹ vấp phải “tường sắt” từ Iran, đàm phán ngừng bắn vẫn dậm chân tại chỗ
VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực từ phía Washington và quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn của Tổng thống Donald Trump, tiến trình ngoại giao Mỹ - Iran vẫn rơi vào bế tắc trước thái độ cứng rắn của Tehran.

Mỹ gia hạn ngừng bắn, Iran rút khỏi đàm phán, triển vọng đối thoại mong manh
VOV.VN - Chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đêm 21/4 đã tuyên bố gia hạn thêm lệnh ngừng bắn với Iran nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục. Tuy nhiên, phản ứng cứng rắn từ Iran đang khiến tiến trình đàm phán có thể đổ vỡ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 22/4: Iran hộ tống tàu dầu vượt phong tỏa hải quân Mỹ
VOV.VN - Theo tuyên bố của quân đội Iran được Hãng tin Mehr News Agency đăng tải, tàu chở dầu Sili City của nước này đã tiến vào vùng lãnh hải Iran trong đêm sau khi đi qua Biển Arab.

