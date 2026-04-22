Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

Tuyên bố từ chối đàm phán với Mỹ, được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran công bố đêm qua, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa hai nước hết hiệu lực. Nguồn tin Iran nhấn mạnh thương lượng với Mỹ trong bối cảnh hiện nay là lãng phí thời gian. Quyết định từ chối đối thoại, đã được Iran chính thức chuyển tới Mỹ, thông qua nhà trung gian Pakistan.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tối qua, một quan chức cấp cao Iran tuyên bố rằng Tehran chỉ chấp nhận đàm phán khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây áp lực. Quan chức Iran khẳng định đàm phán trong tình thế hiện nay chính là đầu hàng và điều này là không thể chấp nhận được. Quan chức Iran đồng thời cáo buộc Mỹ liên tiếp tạo ra các rào cản mới, thay vì tập trung xử lý những khác biệt.

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, đài Kan tối qua dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Israel nói rằng nước này đang phối hợp cùng Mỹ tiến hành các bước chuẩn bị cho việc mở lại cuộc chiến ngay tức thì. Theo quan chức Israel, khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong các cuộc thảo luận là không cao. Vì vậy, trên thực tế, ngay từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4, Israel và Mỹ đã chuẩn bị cho việc khởi động lại chiến tranh, bao gồm tổ chức diễn tập có sự tham gia của các tiêm kích và máy bay tiếp dầu trên toàn khu vực Trung Đông.

Trước đó, giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel thời gian qua cũng nhiều lần tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở lại cuộc chiến vào Iran nhằm toàn tất các mục tiêu xung đột.