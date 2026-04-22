  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran tiếp tục từ chối đàm phán với Mỹ, Israel chuẩn bị tái chiến

Thứ Tư, 05:39, 22/04/2026
VOV.VN - Nguy cơ lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran kết thúc mà hai bên khong thể có được thỏa thuận, ngày càng trở nên hiện hưu hơn khi Iran tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, quyết không chấp nhận đàm phán với Mỹ khi còn bị đối phương chèn ép, đe dọa.

Tuyên bố từ chối đàm phán với Mỹ, được hãng thông tấn  bán chính thức Tasnim của Iran công bố đêm qua, vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa hai nước hết hiệu lực. Nguồn tin Iran nhấn mạnh thương lượng với Mỹ trong bối cảnh hiện nay là lãng phí thời gian. Quyết định từ chối đối thoại, đã được Iran chính thức chuyển tới Mỹ, thông qua nhà trung gian Pakistan.    

iran tiep tuc tu choi dam phan voi my, israel chuan bi tai chien hinh anh 1
Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei của Iran. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters tối qua, một quan chức cấp cao Iran tuyên bố rằng Tehran chỉ chấp nhận đàm phán khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây áp lực. Quan chức Iran khẳng định đàm phán trong tình thế hiện nay chính là đầu hàng và điều này là không thể chấp nhận được. Quan chức Iran đồng thời cáo buộc Mỹ liên tiếp tạo ra các rào cản mới, thay vì tập trung xử lý những khác biệt.   

Về phía Israel, quốc gia đã cùng Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2, đài Kan tối qua dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao Israel nói rằng nước này đang phối hợp cùng Mỹ tiến hành các bước chuẩn bị cho việc mở lại cuộc chiến ngay tức thì. Theo quan chức Israel, khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong các cuộc thảo luận là không cao. Vì vậy, trên thực tế, ngay từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8/4, Israel và Mỹ đã chuẩn bị cho việc khởi động lại chiến tranh, bao gồm tổ chức diễn tập có sự tham gia của các tiêm kích và máy bay tiếp dầu trên toàn khu vực Trung Đông.

Trước đó, giới lãnh đạo chính trị và quân đội Israel thời gian qua cũng nhiều lần tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở lại cuộc chiến vào Iran nhằm toàn tất các mục tiêu xung đột.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Nóng thế giới ngày 22/4: Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa 2 thái cực
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa 2 thái cực; Iran yêu cầu Mỹ thả tàu Touska cùng thủy thủ đoàn; Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp cấp cao với Mỹ tại La Habana…

Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Giá dầu giảm theo triển vọng đàm phán Mỹ-Iran
VOV.VN - Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent xuống còn 98,27 USD/thùng; Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 28 cent còn 89,39 USD/thùng.

Ông Trump không muốn gia hạn ngừng bắn với Iran, nói không còn nhiều thời gian
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho biết ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời khẳng định Washington đang ở vị thế thuận lợi trong đàm phán và cuối cùng sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”.

