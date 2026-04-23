  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nóng thế giới ngày 23/4: Iran dọa "tung đòn gây sốc” vượt tính toán của Mỹ-Israel

Thứ Năm, 05:30, 23/04/2026
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 23/4/2026): Iran dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ-Israel; Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran; Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump...

IRGC dọa tung “đòn gây sốc” vượt ngoài tính toán Mỹ - Israel: Trong tuyên bố ngày 22/4 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh các lực lượng trực thuộc cùng lực lượng dân quân Basij “sẵn sàng tạo ra các diễn biến gây sốc, vượt xa sự tính toán của đối phương, thông qua việc sử dụng các ‘quân bài’ mới trên chiến trường”.

IRGC cho biết lực lượng này đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất và quyết tâm tiếp tục đối đầu với các đối thủ, đồng thời “sẵn sàng cho một cuộc đối đầu mang tính quyết định, dứt khoát và ngay lập tức nếu đối phương tiếp tục có các hành động đe dọa hoặc gây hấn”.

“Trong vòng xoáy xung đột quân sự mới có thể xảy ra, chúng tôi sẽ giáng những đòn chí mạng vượt ngoài sức tưởng tượng của đối phương vào các tài sản còn lại của họ trong khu vực”, tuyên bố của IRGC nêu rõ.

Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi phía Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Iran đang có sự chia rẽ, đồng thời theo đề nghị từ Thống chế Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. “Chúng tôi được yêu cầu tạm dừng các hoạt động tấn công nhằm tạo điều kiện để giới lãnh đạo và đại diện Iran xây dựng một đề xuất thống nhất”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục duy trì phong tỏa và luôn trong trạng thái sẵn sàng, có khả năng ứng phó trong mọi tình huống”. Ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến ​​sẽ hết hạn trong vài giờ tới, sẽ được “gia hạn cho đến khi đề xuất của Iran được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác”.

nong the gioi ngay 23 4 iran doa tung don gay soc vuot tinh toan cua my-israel hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Iran không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Trump: Sáng sớm 22/4, ngay sau thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ, tuyên bố không công nhận bước đi này.

Tuyên bố không công nhận gia hạn ngừng bắn của Tổng thống Mỹ được truyền hình nhà nước Iran công bố chỉ ít phút sau khi ông Trump thông báo mở rộng thời gian ngừng bắn 2 tuần trước đó giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn hôm 22/4. Nguồn tin Iran khẳng định nước này không tuân thủ việc gia hạn và sẽ hành động theo cách riêng của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran: Một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm dự kiến của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan), nơi ông dự kiến dẫn đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, đã bị hủy, trong bối cảnh triển vọng tiến trình đối thoại vẫn còn nhiều bất định.

Ông Vance trước đó đã có kế hoạch đi cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với các quan chức Iran.

nong the gioi ngay 23 4 iran doa tung don gay soc vuot tinh toan cua my-israel hinh anh 2
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters

Mỹ siết phong tỏa dầu mỏ Iran, cảnh báo kho chứa sắp chạm ngưỡng: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các kho chứa dầu trên đảo Kharg của Iran có thể sẽ đầy trong vài ngày tới, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì phong tỏa đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Ông Bessent cho biết các biện pháp hạn chế hàng hải đang trực tiếp nhắm vào nguồn thu chủ chốt của Iran. Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch gây áp lực kinh tế nhằm làm suy yếu khả năng tạo nguồn thu, vận chuyển và thu hồi dòng tiền của Tehran, đồng thời cảnh báo các bên hỗ trợ Iran có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Eo biển Hormuz nóng trở lại khi ít nhất 3 tàu bị tấn công: Sáng 22/4 (giờ địa phương), ít nhất 3 tàu biển đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, khiến căng thẳng an ninh khu vực Trung Đông gia tăng trở lại trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

Theo quân đội Anh, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu chở container mang cờ Liberia, gây hư hại cầu tàu nhưng không có thương vong. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết tàu Iran nổ súng mà không phát cảnh báo trước. Trong khi đó, hãng tin tức Nour News của Iran khẳng định lực lượng nước này chỉ khai hỏa sau khi tàu chở hàng phớt lờ những cảnh báo được đưa ra. Hãng tin Fars của Iran mô tả đây là hành động thực thi quyền kiểm soát hợp pháp của nước này tại eo biển Hormuz.

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu của nước này: Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc hôm 22/4 đã gửi thư tới tổ chức này và Hội đồng Bảo an, kêu gọi đưa ra phản ứng “kiên quyết và dứt khoát” đối với việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran vào cuối tuần qua. 

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn Iran cho rằng đây là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”, đồng thời cáo buộc hành động của Mỹ đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn và mang tính chất “gây hấn”. Tehran cũng cảnh báo động thái này có thể đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế, làm suy giảm an ninh và an toàn trên biển.

nong the gioi ngay 23 4 iran doa tung don gay soc vuot tinh toan cua my-israel hinh anh 3
Cờ Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Anh, Pháp triệu tập hơn 30 quốc gia bàn kế hoạch mở lại eo biển Hormuz: Anh và Pháp sẽ triệu tập các nhà hoạch định quân sự từ hơn 30 quốc gia tại London vào ngày 22/4 nhằm thảo luận các phương án mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải đã bị gián đoạn gần 2 tháng qua.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, trong hội nghị kéo dài hai ngày, các bên sẽ tập trung trao đổi về năng lực quân sự, cấu trúc chỉ huy – kiểm soát của từng quốc gia, cũng như phương án triển khai lực lượng tới khu vực. Cơ quan này cho biết, mọi kế hoạch quân sự được xây dựng từ các phiên họp sẽ chỉ được triển khai “khi điều kiện cho phép”, đặc biệt là sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận ngừng bắn bền vững.

Các cuộc họp diễn ra tại Trụ sở Liên hợp Thường trực của Anh ở Northwood, phía bắc London, được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Anh và Pháp nhằm hình thành một liên minh quốc tế hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ: Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4.

JMA cho biết đã điều chỉnh độ lớn của trận động đất tại khu vực ngoài khơi vùng Sanriku và tỉnh Aomori (miền Bắc Nhật Bản) từ 7,4 lên 7,7, cho thấy năng lượng địa chấn giải phóng rất lớn. Theo Viện Địa lý quốc gia Nhật Bản, một điểm quan trắc của cơ quan này ở khu vực Fudai, thuộc tỉnh Iwate, đã dịch chuyển khoảng 8 cm về phía Đông sau trận động đất.

Trung Quốc triệt phá đường dây cướp “số” khám bệnh: Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây sử dụng phần mềm tự động để chiếm đoạt số khám bệnh chuyên gia, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026 khi một bệnh viện tuyến đầu tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, ghi nhận dấu hiệu bất thường trên hệ thống đăng ký khám trực tuyến. Dù liên tục hiển thị “hết số”, nhưng tỷ lệ bệnh nhân đến khám thực tế lại thấp. Nhiều người dân phản ánh, dù truy cập đúng thời điểm mở đăng ký, các suất khám vẫn bị “quét sạch” chỉ trong vài giây.

Qua rà soát, bệnh viện phát hiện nhiều tài khoản hoạt động với tần suất bất thường, thường xuyên thay đổi thông tin người khám. Có tài khoản đặt hơn 3.000 lượt nhưng số ca đến khám thực tế chưa tới 1/3, phần lớn bị hủy hoặc hết hạn. Nhiều số điện thoại đăng ký cũng không thể liên lạc, gây lãng phí đáng kể nguồn lực y tế.

Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng: Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đánh dấu vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai trong ngành này chỉ trong vòng ba ngày.

Vụ việc xảy ra chiều 21/4, khi khoảng 40 công nhân đang lắp ráp pháo hoa để chuẩn bị cho một lễ hội truyền thống sắp tới. Theo giới chức địa phương, ngoài 13 người thiệt mạng, ít nhất 5 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người khác bị thương. Sức ép của vụ nổ lớn đến mức có thể cảm nhận từ khoảng cách vài km, khiến một số người dân nhầm tưởng là động đất, đồng thời gây hư hại nhiều công trình lân cận.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
