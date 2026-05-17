  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

Chủ Nhật, 05:31, 17/05/2026
VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bị đình trệ hơn 1 tháng qua giữa Mỹ và Iran, tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran để tiến hành các cuộc thảo luận liên quan với giới chức Iran. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

Chuyến thăm Tehran tối 16/5 của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, đã được nhiều nguồn tin chính thức của Iran xác nhận. Các nguồn tin cho biết ông Naqvi dự kiến có các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao Iran. Nội dung trao đổi tập trung vào hợp tác song phương cũng như nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran bị đình lại từ ngày 11/4. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Naqvi, chưa được công bố.  

Đây là lần thứ 2 trong 1 tháng qua, quan chức cấp cao trong chính phủ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran. Trước đó, hồi trung tuần tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Naqvi cũng đã tháp tùng Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan, tới thăm Iran trong 3 ngày. Nội dung thảo luận trọng tâm trong chuyến thăm khi đó chủ yếu xoay quanh nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran.  

Chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Tehran tối qua, được tiến hành một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng nước này không còn tin tưởng Mỹ trong tiến trình đàm phán. Tuyên bố làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ đối thoại Mỹ-Iran chưa thể sớm được khơi thông, làm gia tăng thêm rủi ro đối với lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hôm 8/4 do chính Pakistan làm trung gian.

Iran khẳng định Mỹ muốn tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, trong đó cuộc chiến Iran được coi là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Pakistan thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi Tehran hòa đàm Mỹ-Iran Iran mất niềm tin vào Mỹ Abbas Araghchi lệnh ngừng bắn Iran quan hệ Iran-Pakistan đàm phán hạt nhân Iran
Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz

VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz
Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (16/5) khẳng định, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua.

Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ
Iran nêu điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

