Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

Chuyến thăm Tehran tối 16/5 của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi, đã được nhiều nguồn tin chính thức của Iran xác nhận. Các nguồn tin cho biết ông Naqvi dự kiến có các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao Iran. Nội dung trao đổi tập trung vào hợp tác song phương cũng như nỗ lực khôi phục tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran bị đình lại từ ngày 11/4. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Naqvi, chưa được công bố.

Đây là lần thứ 2 trong 1 tháng qua, quan chức cấp cao trong chính phủ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran. Trước đó, hồi trung tuần tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Naqvi cũng đã tháp tùng Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan, tới thăm Iran trong 3 ngày. Nội dung thảo luận trọng tâm trong chuyến thăm khi đó chủ yếu xoay quanh nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran.

Chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Tehran tối qua, được tiến hành một ngày sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng nước này không còn tin tưởng Mỹ trong tiến trình đàm phán. Tuyên bố làm dấy lên lo ngại trong dư luận về nguy cơ đối thoại Mỹ-Iran chưa thể sớm được khơi thông, làm gia tăng thêm rủi ro đối với lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hôm 8/4 do chính Pakistan làm trung gian.