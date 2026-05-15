Iran khẳng định Mỹ muốn tiếp tục đàm phán

Tuyên bố đáng chú ý trên được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bên lề Hội nghị cấp cao BRICS.

Ông Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian chuyển tải thông điệp, không được đề cập. Đặc biệt, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này.

Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, ông Araghchi cho rằng nó chưa thất bại, nhưng đang trong tình thế khó khăn. Với thực tế hiện nay, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này muốn duy trì lệnh ngừng bắn, song cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại.

Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, ông Araghchi nhấn mạnh tất cả các tàu đều có thể lưu thông, trừ phương tiện của các quốc gia gây chiến với Iran.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kiên nhẫn với Iran đang cạn kiệt. Ông Trump đồng thời khẳng định đã đạt được đồng thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc eo biển Hormuz phải được mở lại.