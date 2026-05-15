Iran khẳng định Mỹ muốn tiếp tục đàm phán

Thứ Sáu, 20:03, 15/05/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran hôm nay khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, trong đó cuộc chiến Iran được coi là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm.

Tuyên bố đáng chú ý trên được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra trong cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, bên lề Hội nghị cấp cao BRICS.

Ông Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian chuyển tải thông điệp, không được đề cập. Đặc biệt, trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này.

Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, ông Araghchi cho rằng nó chưa thất bại, nhưng đang trong tình thế khó khăn. Với thực tế hiện nay, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này muốn duy trì lệnh ngừng bắn, song cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại.

Liên quan vấn đề eo biển Hormuz, ông Araghchi nhấn mạnh tất cả các tàu đều có thể lưu thông, trừ phương tiện của các quốc gia gây chiến với Iran.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo kiên nhẫn với Iran đang cạn kiệt. Ông Trump đồng thời khẳng định đã đạt được đồng thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc eo biển Hormuz phải được mở lại.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Ấn Độ lần đầu tiên tăng giá xăng dầu sau nhiều năm
VOV.VN - Ngày 15/5, Ấn Độ đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau nhiều năm, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông và áp lực tài chính ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp dầu khí nhà nước Ấn Độ.

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam dự hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ
VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Ngoại trưởng BRICS mở rộng tại Ấn Độ, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Ấn Độ lên án vụ tấn công tàu treo cờ Ấn Độ ngoài khơi Vịnh Oman
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay (14/5) đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng treo cờ Ấn Độ ngoài khơi bờ biển Oman, đồng thời khẳng định đây là hành động “không thể chấp nhận được”.

Gần 90 người thiệt mạng do bão lớn ở Uttar Pradesh, Ấn Độ
VOV.VN - Gần 90 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một cơn bão mạnh càn quét Uttar Pradesh - bang đông dân nhất Ấn Độ.

Phố đi bộ hút khách cuối tuần, vì sao phụ huynh vẫn "né" đồ ăn vặt cho trẻ?
VOV.VN - Cứ hai tuần một lần, phố đi bộ ở phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La lại đông kín người vui chơi, thưởng thức ẩm thực. Nhưng giữa những gian hàng rực rỡ ánh đèn, nhiều phụ huynh vẫn thấp thỏm khi hàng loạt bánh kẹo, đồ ăn vặt không nhãn mác, không hạn sử dụng được bày bán công khai.

