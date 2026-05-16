Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

Theo truyền hình Nhà nước Iran, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan, được lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran nêu tên cụ thể các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo, đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua eo Hormuz từ đêm 13/5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận, đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể.

Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28/2. Biện pháp của Tehran khiến lưu thông qua eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một số đánh giá cảnh báo, giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc 150 đôla Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây, nếu điểm nghẽo qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.