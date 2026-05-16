Châu Âu đàm phán với Iran về eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 19:49, 16/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran hôm nay (16/5) khẳng định, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua.

Theo truyền hình Nhà nước Iran, các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) về vấn đề cấp phép cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Động thái được tiến hành trong bối cảnh Tehran mới đây đã cấp phép cho nhiều phương tiện của các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan, được lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, truyền hình Iran nêu tên cụ thể các nước châu Âu đã đàm phán với Tehran. Thông tin cũng chưa được phía châu Âu xác nhận.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo, đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua eo Hormuz từ đêm 13/5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận, đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể.    

Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28/2. Biện pháp của Tehran khiến lưu thông qua eo Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một số đánh giá cảnh báo, giá dầu thô thế giới có thể đạt mốc 150 đôla Mỹ mỗi thùng vào tháng 6 tới đây, nếu điểm nghẽo qua eo biển Hormuz không được giải tỏa.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
Nhà Trắng: Mỹ - Trung nhất trí giữ eo biển Hormuz luôn thông suốt
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu.

Singapore kêu gọi bảo đảm quyền quá cảnh qua eo biển Hormuz theo UNCLOS 1982
VOV.VN - Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mới đây đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Hai bên trao đổi về tình hình xung đột tại Trung Đông và quyền quá cảnh không bị cản trở theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Pháp chính thức trình đề xuất an ninh eo biển Hormuz lên Liên hợp quốc
VOV.VN - Ngày 12/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm đưa ra một sáng kiến quan trọng tại Liên hợp quốc nhằm thiết lập một sứ mệnh giám sát an ninh "trung lập" tại eo biển Hormuz.

Trung Quốc kỳ vọng Pakistan tiếp tục hòa giải vấn đề eo biển Hormuz
VOV.VN - Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Pakistan tiếp tục phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy giải quyết vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và góp phần khôi phục hòa bình khu vực.

Iran triển khai tàu ngầm mini ở eo biển Hormuz
VOV.VN - Theo Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm nhỏ để đóng vai trò là "người bảo vệ vô hình" của eo biển Hormuz trong bối cảnh một loạt các thỏa thuận hòa bình đề xuất với Mỹ bị bác bỏ.

